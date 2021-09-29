Diagne'nin hedefinde Fatih Terim mi vardı? Senegalli golcü olay yaratan paylaşımına açıklık getirdi
10 gün önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem" şeklinde ifadeler kullanan Diagne, hedefindeki ismin Fatih Terim olmadığını söyledi. Senegalli golcü, Marsilya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada paylaştığım gönderinin kulüp ve hocayla bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve golcü futbolcu Mbaye Diagne, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, Fatih Terim'e gönderme yaptığı belirtilen Senegalli futbolcu, konuya açıklık getirdi.
Mbaye Diagne yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımları sorulan Diagne, "Sosyal medyada paylaştığım gönderinin kulüp ve hocayla bir ilgisi yok. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var, bazen reaksiyon gösterebiliyorlar" dedi.
Fatih Terim ile arasında baba oğul ilişkisi olduğunu belirten Senegalli golcü, "Hocamızla iyi bir ilişkimiz var, antrenman öncesinde veya sonrasında şakalaşıyoruz. Hocamız da İtalyanca konuşuyor, İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba-oğul ilişkisi var, çok memnunum." diye konuştu.
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, üst üste 2 maç takımda şans bulamamasının ardından yaptığı paylaşımda "Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur" ifadelerini kullanmıştı.