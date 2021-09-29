Diagne'nin hedefinde Fatih Terim mi vardı? Senegalli golcü olay yaratan paylaşımına açıklık getirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve golcü futbolcu Mbaye Diagne, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla, Fatih Terim'e gönderme yaptığı belirtilen Senegalli futbolcu, konuya açıklık getirdi.

"FUTBOLCULAR DA İNSAN VE DUYGUSAL TARAFLARI VAR"

Mbaye Diagne yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımları sorulan Diagne, "Sosyal medyada paylaştığım gönderinin kulüp ve hocayla bir ilgisi yok. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var, bazen reaksiyon gösterebiliyorlar" dedi.

"FATİH TERİM İLE ARAMIZDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

Fatih Terim ile arasında baba oğul ilişkisi olduğunu belirten Senegalli golcü, "Hocamızla iyi bir ilişkimiz var, antrenman öncesinde veya sonrasında şakalaşıyoruz. Hocamız da İtalyanca konuşuyor, İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba-oğul ilişkisi var, çok memnunum." diye konuştu.

DIAGNE PAYLAŞIMINDA NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, üst üste 2 maç takımda şans bulamamasının ardından yaptığı paylaşımda "Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur" ifadelerini kullanmıştı.

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