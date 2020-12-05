Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı
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Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı

05.12.2020 19:54 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:09

Galatasaray, Hatayspor karşısında maçın 32. dakikasında Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda sarı kırmızılıların Fatih Terim yönetiminde attığı 1000. gol olarak tarihe geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beklediği gol, Mbaye Diagne'den geldi.

Hatayspor maçının 32. dakikasında sarı kırmızılıların geliştirdiği atakta Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

KULÜP TARİHE GEÇTİ

Bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde attığı 1000. gol olarak tarihteki yerini aldı.

Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı

DIAGNE, GOLÜNÜ KANSERDEN ÖLEN SENEGALLİ FUTBOLCUYA ADADI

Maç öncesi ısınmaya kanserden hayatını kaybeden Senegalli eski futbolcu Diop'un formasıyla çıkan Mbaye Diagne, gol sevincini 42 yaşındaki eski futbolcunun formasını göstererek yaşadı ve golü vatandaşına adadı.

Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı

GOL SONRASI G.SARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Senegalli futbolcunun golü sonra sosyal medya hesabında 1000. golle ilgili Fatih Terim görseli paylaşarak "Galatasarayımız, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor karşısında Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in görevde olduğu süre zarfında 1000. golüne ulaştı" notunu düştü.

Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı
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