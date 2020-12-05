Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı

Galatasaray, Hatayspor karşısında maçın 32. dakikasında Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda sarı kırmızılıların Fatih Terim yönetiminde attığı 1000. gol olarak tarihe geçti.