Diabate, Giresunspor'a 4 puan kazandırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diabate, Giresunspor'a 4 puan kazandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diabate, Giresunspor'a 4 puan kazandırdı

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un, sezon başında Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate, son iki haftada kaydettiği gollerle takımına 4 puan kazandırdı.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un, sezon başında Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate, son iki haftada kaydettiği gollerle takımına 4 puan kazandırdı.

Çotanakların 7. haftada sahasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın 21. dakikasında Zeki Yavru'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Diabate, 1-1 biten o maçta hem takımına 1 puanı kazandıran isim oldu hem de Giresunspor'un Süper Lig'de Çotanak Spor Kompleksi'ndeki ilk golüne imzasını koydu. 8. haftada oynanan Göztepe maçını da boş geçmeyen Diabate, 71. dakikada Shapi Suleymanov'un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayıp, Giresunspor'a 44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'deki ilk galibiyet sevincini yaşattı.

Son iki maçta 2 gol kaydeden Fousseni Diabate, Giresunspor'un ligde kaydettiği 3 golün 2'sinin altına imzası attı.

GZT Giresunspor'un bu sezon kaydettiği diğer golü, 6. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında Souleymane Doukara kaydetmişti. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

 Bakasetas'tan çılgın performans! Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi

Bakasetas'tan çılgın performans! Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi

 Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı

Trabzonsporlu Bakasetas coştu bir kere! Öyle bir falso verdi ki, kimse gol olacağını anlayamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ebru Şallı Kubilay Aka Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Balotelli Serdar Aziz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diabate, Giresunspor'a 4 puan kazandırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 17:40:09. #1.17#