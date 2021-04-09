Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü

Haberler.com - Haberler | Spor
Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü

PSG antrenmanındaki neşeli görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Di Maria, dün gerçekleştirilen antrenmanda Mbappe'ye attığı çalımla yıldız futbolcuyu adeta rezil etti. Fransız golcünün yediği çalımdan sonra takım arkadaşları gülmekten kendinden geçti.

Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren PSG, sabah yaptığı antrenmanla RC Strasbourg maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmana, Di Maria'nın Mbappe'ye attığı çalım damga vurdu.

TAKIM ARKADAŞLARI DALGA GEÇTİ

Takımın tecrübeli yıldızı Angel Di Maria'nın, genç yıldız Kylian Mbappe'ye attığı efsaneci çalım sosyal medyanın diline düştü. Mbappe'nin adeta küçük duruma düştüğü çalım sonucunda Di Maria ve takım arkadaşları Mbappe'yle dalga geçti.

Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü
PSG'nin Arjantinli yıldızı Icardi, eşinin ifadeleri sonrası paylaşımı silmek zorunda kaldı
PSG'nin Arjantinli yıldızı Icardi, eşinin ifadeleri sonrası paylaşımı silmek zorunda kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:43:13. #1.14#
title