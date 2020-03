DHA YURT BÜLTENİ-9 Pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayan minik Turan hayatını kaybettiSİVAS'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin penceresinde oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atlayarak beton zemine düşen Turan Karakaya (3) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin penceresinde oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atlayarak beton zemine düşen Turan Karakaya (3) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Diriliş Mahallesi 21'nci sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Harun ve Döndü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Turan Karakaya, iddiaya göre evde oyun oynarken açık olan pencereye çıktı. Minik çocuk, bu sırada elindeki oyuncak itfaiye kamyonunu aşağıya düşürdü. Minik Turan, iddiaya göre oyuncağının peşinden kendini yaklaşık 10 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Turan, ağır yaralandı. Olayı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan minik Turan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Minik Turan'dan geriye ise düştüğü yerdeki oyuncağı kaldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor

ZONGULDAK'ta valilik ve maske üretimi yapan firma arasında imzalanan protokol kapsamında halk eğitim merkezinde gönüllü öğretmenler tarafından cerrahi maske üretimine başlandı. Zonguldak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MFA İş Güvenliği Medikal Tekstil ile maske üretimi için protokol imzaladı. Fatih Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen imza törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, MFA İş Geliştirme Mühendisi Cansın Piyan katıldı. İmzalanan protokolle ilk etapta 10 kişilik personelle tek kullanımlık 70 bin cerrahi maske üretimi hedeflendi. Usta öğreticilerden oluşan ekip, bugün maske üretimine başladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ürettikleri maskeleri sağlık kuruluşlarına ücretsiz dağıtacaklarını ifade ederek, "Bu cerrahi maske. Buna her zaman ihtiyaç var. Şehrin önemli bir kuruluşu var. Tüm dünyaya maske üretiyorlar. Onların desteğiyle burada üretime başladık. Malzemelerini bağışladılar. İlk etapta 70 bin maske üreteceğiz. Bunları sağlık kuruluşlarına bedelsiz vereceğiz. Maske ihtiyacı devam ettiği takdirde üretimi devam ettirebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi. Usta öğretici Kadriye Yılmaz, meslektaşlarıyla birlikte gönüllü olarak maske üretimine başladıklarını belirterek, "Koronavirüsü nedeniyle maske ihtiyacı oluştu. Biz gönüllü olarak burada toplandık ve maske üretimine başladık. Bugün başladık üretime. Malzeme top halinde geliyor. Burada kesimini ve dikimini yapıyoruz. Ürettiğimiz maskeler sağlık kuruluşlarına dağıtılacak." diye konuştu.

Bankalar önündeki kuyruğa polisten uyarı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sırayla alınması nedeniyle banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Polis, sık sık kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Keşan'da çeşitli işlemler için banka şubelerine gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sırayla alındı. Vatandaşların bankalara sırayla alınması nedeniyle şube önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı. Zaman zaman kuyrukta bekleyenlerle bankaların güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Polis, şehir genelinde İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı bulunanlar için sokağa çıkma sınırlaması kapsamında da denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı bulunanlar ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Yüksekova'da camekanlı önlem

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir eczane sosyal mesafeyi korumak için camekanlı önlem aldı. Eczanenin giriş bölümü camekanla kapatılırken, gelen müşterilere bölmenin arkasından hizmet veriliyor.

Eczacılar, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye dikkat edilmesi için çeşitli önlemler alıyor. Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir eczane de müşteriler ile çalışanlar arasındaki bir metrelik mesafeyi korumak için camekanlı önlem aldı. Eczacı teknisyeni Adnan Akdoğan, her türlü önlemi almaya çalıştıklarını söyleyerek, "Çalışanlarımızı bu şekilde aldığımız camekanlı önlemle korumaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanlarına hem de müşteriler için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Korona önlemi mangalı çatıya taşıdı

Antalya'da koronavirüs tedbiri kapsamında evden dışarı çıkılmaması uyarısını dikkate alan bir aile, 5 katlı apartmanın çatısında mangal yapıp, yer sofrasında akşam yemeği yiyerek mesire alanlarındaki mangal yasağını esnetti.

Koronavirüs tedbiri amacıyla dışarı çıkılmaması uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, uzun süre evde bulunmaları nedeniyle farklı etkinliklerle zamanını eğlenceli geçirmeyi tercih etti. Soğuksu mahallesinde oturan bir aile, 5 katlı apartmanının çatısında akşam yemeğinde mangal yaptı. 6 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan aile fertleri, çatıdaki güneş enerjilerinin arasında mangalda etlerini pişirip, yer sofrasında akşam yemeğinde bir arada yedi. Dışarı çıkılmaması uyarısını dikkate alan aile fertleri, mesire alanlarındaki piknik yasağını çatıda mangal yaparak esnetti.Antalya manzarası eşliğinde apartman çatısında mangal yakıp, akşam yemeğini eğlenceli hale dönüştüren aile, yaklaşık 2 saat vakit geçirdikten sonra apartmandaki dairelerine döndü.

Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında, caddeler, polisin TOMA 'dan sıktığı köpük ile yıkandı. Belediye ekiplerince yapılan yıkamanın ardından dezenfekte çalışması da yapıldı.Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alınırken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, caddeleri köpüklü suyla yıkadı. Polis TOMA'sından sıkılan köpük ve belediye tankerinden sıkılan tazyikli su ile yapılan yıkamanın ardından, dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.Öte yanda ilçe merkezinde çok az sayıda vatandaş dışarı çıkarken, 65 yaş ve üzeri olanlar polis ekiplerince evlerine gönderildi.

Rus savaş gemisi 'Orsk' Akdeniz'e iniyor ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Akdeniz'e iniyor.

Marmara Denizi'nden saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e iniyor.

Boğazdan geçişi sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Muğlalı Aylin, uzaktan eğitimden memnun KORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Muğlalı Aylin Dağdeviren, "Bu uygulama için yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de görülmeye başlayınca önlemler artırıldı. Bu kapsamda okullara ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, tatil sürecinde öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini geliştirerek devreye aldı. Bu sabahtan itibaren TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan eğitimlerle öğrenciler, televizyon başından ders öğrenmeye başladı. Menteşe Atatürk İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi bedensel engelli Aylin Dağdeviren, sabah televizyon karşısına geçerek ders yaptı. Aylin, "Sınıftaki gördüğümüz eğitimle hiçbir farkı yok. Bu uygulama için yetkililere teşekkür ediyorum. Büyüyünce vali olmak istiyorum" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "Bakanımıza sisteme verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum. Muğla genelinde 153 bin öğrencimiz bulunuyor. Şuanda çocuklarımız anne ve babaların sorumluluğunda olabilir. Sınıf öğretmenlerimizden rica ediyorum. Evlatlarımızın takibini yakından yapmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Aylin'in televizyon karşısında ders yapması-Aylin'in ailesiyle birlikte görüntüsü-Aylin ile röp.-Muğla İl Milli Eğitim Müdürü ile röp.

Karanfil üreticisi, koronaya rağmen ihracattan ümitli

Isparta'nın Deregümü köyünde karanfil üreticisi, bu yıl koronavirüs tehdidine rağmen ekime başladıklarını, temmuz ayında karanfili ihraç edeceklerine inandıklarını söyledi.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü kesme karanfil üretimi ile adından söz ettiriyor. Isparta'nın iklimi sayesinde daha pastel renklerin elde edildiği köyde 1200 dekarlık seralarda kesme karanfil işi yapan firmalar, yeni bir iş sektörünün de oluşmasını sağladı. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle üretici bu yıl ürünü pazarlamada sıkıntı yaşanmasından endişe ediyor. Tamamı ihraç edilen karanfillerden önemli ölçüde gelir elde eden köylüler, daha önceki yıllarda bağcılık yaptıklarını kesme çiçek işi başladıktan sonra bu sektöre ilginin arttığını ifade etti. Deregümü köyünde kesme çiçek üretimi yapan Mesut Kahveci, "Şu an yaz dönemi için karanfillerimizi diktik. Koronavirüse rağmen üretime devam ediyoruz. Allah'ın izniyle yüzde 95-99'u yurt dışına ihraç olan karanfillerimizi, temmuz ayına kadar koronavirüsten kurtulup göndermeyi planlıyoruz" dedi.'BİZ ÜRETİYORUZ ÜLKEMİZ KAZANIYOR'Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, karanfillerin yaz dönemi dikimlerinin devam ettiğini belirterek, "Dikilen karanfiller belli periyotlarla hasat ediliyor. Şimdi dikilenler temmuz ayında hasat edilirken 1 ay sonra dikilecek olanlar ise ağustos ayında hasat ediliyor. Böylelikle zamana yayılıyor. Karanfillerin renklerine göre ülkeler tercih ediyor. Biz üretiyoruz, ülkemiz kazanıyor. İnşaallah bereketli, kazasız belasız bir sezon geçer" diye konuştu. Oda Başkanı Selçuk, koronavirüs tehdidinin temmuz ayına kadar son bulmasını ümit ettiğini belirterek, yapılacak ihracaattan ülke ekonomisine 60 milyon lira katkı sağlanacağının altını çizdi.'ÜRETİCİ ENDİŞELİ AMA BUNU YENECEĞİZ' Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı da "Deregümü köyü olarak domates ve karanfil üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1200 dekar alanda karanfil, 7 dekar alanda da domates üretiliyor. Karanfilin tamamı ihracaat, domatesin yarısı ihracat, yarısı da iç pazara sunuluyor. Şu an bu virüs nedeniyle ihracaat olmazsa diye bir çekince olsa da inşallah temmuz ayında yurt dışına ihracaat olacak ve biz ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

