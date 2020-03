DHA YURT BÜLTENİ - 9

06.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:38

Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı (2)

'BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Antalya'da, trafo bakımı sırasında akıma kapılan İbrahim Bölge'nin hayatını kaybettiği, Ahmet Yılmaz'ın ağır yaralandığı olayla ilgili bölge sakinleri gördüklerini anlattı. Mahalledeki bir sitede oturan Banu Bora, sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandığını söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamadığını kaydeden Bora, "Büyük bir gürültü ile uyandım. Gelen patlama sesinin ne olduğu merak edip aşağıya baktık, trafodan sesler geliyordu. Daha sonrasında ise ambulans ve polisler geldi. Bir süre sonra ise 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin de yaralı olduğunu duyduk. Çok üzgünüm" dedi.

Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ormanlık alanda bulunan patlamamış tank mermisi, kontrollü olarak imha edildi.Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi Taşlık Balkan Altı mevkisinde hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından patlamamış tank mermisi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 105 milimetre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki tank mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. Tank mermisi, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Van, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

SURİYE'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerler için Van'da yürüyüş düzenlendi.Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen 'İdlib Mazlumlarına destek ve şehadet' yürüyüşüne, Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Yukarı Norşin Camisi önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklar taşıdı. Kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Esat canavarını durdurun" sloganları attı. Cumhuriyet Caddesi'nde son bulan yürüyüşün ardından şehit askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, "Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Katil ve zalim Esad rejimini destekleyen, Rusya, ABD ve destekçilerini kınıyor ve tel'in ediyoruz. Suriyeli mazlum çocukların, yüreği acıyla dolu annelerin ve zavallı ihtiyarların ahı sizleri kahru perişan etsin. Akıttığınız bunca kanın içinde boğulasınız inşallah. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri Rusya'dan aldıkları destek ile yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi ve rejim karşıtı muhalifleri kalleşçe pusuya düşürdü. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim ve destekçilerine karşı sessiz kalmamız beklenemez. Dini, tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur" dedi.Türkiye'nin bu acımasız saldırının sahipleri katil Esad rejimine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini kaydeden Arvas, "Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Umudumuz odur ki; 'Bahar Kalkanı' ümmet perspektifi ile daha da ileriye gider, mazlumları tek çatı altında buluşturur. Ümmetin ve tüm mazlum halkların her türlü derdi ile dertlendiğimiz bir sürece vesile olacaktır. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın Moskova ziyaretiyle yapılan görüşmeler neticesinde ateşkes ile ilgili varılan mutabakat, bir nebze de olsa sivil halka yönelik umut verici bir gelişme olarak görülse de Rusya'nın her zaman uyguladığı 'masada oyala, sahada ilerle' politikasına karşı daha dikkatli olunmalıdır. Sivil toplum örgütleri olarak, ülkemizin ve İslam ümmetin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Katil rejime ve emperyalist güçlere karşı kararlı bir şekilde mücadele eden ülkemizin, kahraman ordumuzun ve rejim karşıtı muhalif savaşçıların yanındayız. Ayrıca rejim karşıtı muhalif unsurlar güçlendirilerek kendi halkını kendileri korumalarının önü açılmalıdır. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" diye konuştu.Yürüyüşe ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla katılan vatandaşlar, her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını ifade etti.

604 polis ile 12 saatlik 'torbacı' operasyonu: 34 gözaltı

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 mahallede 604 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Çakmak ve Yaprak Mahalleleri'nde operasyon yaptı. 604 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda bir helikopter, drone ve dedektör köpekler de kullanıldı. 2 mahalleyi abluka altına alarak, operasyonu başlatan polis ekipleri, şüpheli kişiler ve sürücüleri durdurarak aradı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 43 ev, 28 iş yeri ile 460 araç arandı, 2 bin 100 kişinin üst araması yapıldı. 12 saat süren operasyonda, 83 kilo esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 900 gram metamfetamin, 550 gram bonzai, 280 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. 34 şüpheli gözaltına alındı.Emniyette sorguları devam eden şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı

GAZİANTEP'te, halatla penceresinden girdikleri iş yerinde, çelik kasadan paraları çalan 3 kişi, polis ekiplerince güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 29 Şubat'ta, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Çelik kasanın soyulduğu ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Halatla penceresinden girildiği belirlenen iş yerinden hırsızlığı araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden kimliği belirlenen; ancak açıklanmayan 3 kişi, adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İnce bağırsağından mesane yapıldı

MARDİN'de, mesanesinde tümör tespit edilen Mehmet Aydın'ın (54) ince bağırsağından mesane yapılarak, idrar yoluna bağlandı.Mardin Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne idrarından kan gelmesi nedeniyle başvuran Mehmet Aydın'ın mesanesinde tümör tespit edildi. Hastaneye yatırılan Aydın'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Üroloji doktorları Op. Dr. İsmail Basmacı, Op. Dr. Göksel Bayar ve Op. Dr. Çağlar Yıldırım tarafından ameliyata alınan Aydın'ın ince bağırsağından mesane yapılarak, idrar yoluna bağlandı. Op. Dr. İsmail Basmacı, Mardin'de ilk kez yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Üniversite ve 3'üncü basamak sağlık merkezlerinde yapılan böyle büyük bir ameliyatın ilimizde, görev yaptığımız hastanede ilk defa yapılması mutluluk verici bir durum. Çünkü bu tür ameliyatlar, çok iyi deneyim, tecrübe, yeterli donanım ve ekip çalışmasını gerektirmektedir" dedi.Yapılan ameliyatla ilgili olarak doktorları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ise Mardin'de ilk defa yapılan bir operasyonla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Mesane kanserinde ileri yaştaki erkeklerin en çok risk altında olan grup olduğuna vurgu yapan Dr. Yavuz, mesanesi alınan hastaların, kendi ince bağırsağından yapılan yeni bir yapay mesane ile sosyal hayatlarına aynı şekilde devam edebileceğini ifade etti.

Mart ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 20 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya'da, vatandaşlar ve tatilciler denize girdi sahilde vakit geçirdi.Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Yağmurun yerini güneşli havaya bıraktığı turistik kentte sahiller tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimisi paçalarını sıyırıp denize ayaklarını soktu, kimisi de çocuklarıyla birlikte oyun oynadı. Bazıları da kitap okuyarak Mart güneşinin tadını çıkardı.Gençler ise birbirleriyle şakalaştı. Kimileri arkadaşlarını zorla kollarından ve bacaklarından tutarak denize attı. Bu anlar fotoğraf karelerine saniye saniye yansıdı.

