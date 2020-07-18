DHA YURT BÜLTENİ- 8 Kütahya'da Jandarma Karakolu'na pompalı tüfekle saldırı O ANLAR KAMERADA KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelen bir kişi, otomobilden inip, karakol binasına pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kütahya'da Jandarma Karakolu'na pompalı tüfekle saldırı O ANLAR KAMERADA KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelen bir kişi, otomobilden inip, karakol binasına pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yaralanan olmazken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: DHA