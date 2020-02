DHA YURT BÜLTENİ - 8

25.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:33

Alanya'da fabrika yangını

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma aletleri üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan çıkan duman mahalleyi kaplarken itfaiye ekipleri uzun uğraşın ardından yangını söndürebildi.Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bulunan bir havalandırma ve soğutma ekipmanları üreten fabrikanın çatı kısmında saat 11.00 sıralarında yapılan tadilat sırasında, kaynak yapılırken çıkan kıvılcımın etrafa sıçramasından dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan izolasyon ve kaplama malzemelerinin de tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikayı sararken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracıyla Alanya Belediyesi'ne bağlı 3 arazöz ve 35 personel müdahale etti. Yangının büyümesiyle Gazipaşa itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. Uzun uğraşların ardından söndürülen yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Yangın çıkan fabrikanın geniş görüntüsü Fabrika ve dumandan görüntüSöndürme çalışmalarından görüntü

HABER: Burcu MUTLU- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

================================Karaciğer ve böbrek naklinde umut verici gelişme AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk defa kullanılan perfüzyon cihazıyla muhafaza edilen böbrek ve karaciğerin nakli yapıldı. Kadavradan alınan karaciğerin bekleme süresini, 12 saatten 16 saate çıkaran cihaz hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Cihaz, karaciğer ve böbreğin donörden alınıp nakledilinceye kadar iyi şekilde korunmasına, fizyolojik sağlığın devamına ve nakilden sonra organın daha iyi çalışmasına olanak sağlıyor" dedi.Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılan perfüzyon cihazı ile böbrek ve karaciğer nakli gerçekleştirildi. Organ nakli operasyonlarında önemli bir yere sahip olacağı değerlendirilen cihazın tanıtımı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. Toplantıda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve perfüzyon cihazıyla korunan böbrek ve karaciğerin nakliyle sağlığına kavuşan Zeki Üzümcü ile Murat Özyılmaz katıldı.Rektör Prof. Dr. Ünal, böbrek ve karaciğer nakillerinde yeni uygulamaya başlanan perfüzyon cihazının 2 milyon liraya temin edildiğini söyledi. Cihazın Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminden destekle alındığını dile getiren Rektör Ünal, "BAP, rektörlük bünyesinde bütçesi olan üniversite içerisinde bilimsel araştırmalara destek veren bir birim. Akdeniz Üniversitesi olarak böbrek ve karaciğer naklinde ilk sıradayız. Cihaz, karaciğer ve böbreğin donörden alınıp nakledilinceye kadar iyi şekilde korunmasını, fizyolojik sağlığın devamını ve nakilden sonra organın daha iyi çalışmasına olanak sağlayan bir cihaz" dedi.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürpınar, BAP olarak üniversitede hasta yararına dokunacak hizmet kalitesini artıracak projeye destek verdiklerini söyledi.KARACİĞER 16 SAAT KALIYORBaşhekim Prof. Dr. Aydınlı ise 37 yıldır organ nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk defa perfüzyon cihazıyla nakil yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Vücuttan çıkarıldıktan sonra buz içerisinde böbreği 24, karaciğeri 12 saat dışarıda tutup nakledilebildiğini belirten Aydınlı, "Süre ne kadar uzunsa organın canlılığı ve nakletme imkanı azdı. Bu cihaz bir süredir özellikle ABD ve Avrupa'da yapılan bir iş. Örneğin, 65 yaşında karaciğeri yağlı uzun mesafeden gelecek organı biz değerlendiremeyeceğimizi düşünürdük. Bu cihazlar bu organların hepsini kullanabilir hale getirecek. Organı cihaza yerleştirdiğimizde kalp atımı, vücudun içindeki gibi sirkülasyon sağlıyor. Özellikle karaciğerde kan kullanılarak karaciğer vücuttan çıkmamış gibi 37,8 derecede 16 saate kadar vücut dışında kalmasını sağlıyor. Yağlanma varsa yapılan testlerle karaciğerin iyileşmesi sağlanıyor" diye konuştu.ETİK İZİNLER ALINDIPerfüzyon cihazı kullanımının organ naklindeki başarıyı artıracağını vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, şunları söyledi: "Belki de Türkiye'nin her tarafından kullanılmayan organları buraya alıp, iyileştiğini gördüğümüzde organları nakledilebilir hale getirebiliriz. Bu işin ilk defa burada yapılmasını önemsiyoruz. Hem karaciğer, hem böbrek naklinde birer hastada bu cihazlar kullanıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan izinler, etik izinler alındı ve uygulamamızı yaptık. Bundan sonra birçok hastada uygulayıp güzel sonuçlar almayı diliyoruz. Eskiden kaplarla gidip organı getiriyorduk, böbrek için mobil cihazımız var. Cihazı götürüp böbreği getiriyoruz. Cihazla hem hastanın, hem organın şartlarını en uygun hale getirip, nakil yapabilecek duruma geldim. Böbrek için gittiğimiz her yere bu cihazı götürüp, organın sağlıklı hale getirmemize olanak sağlıyor."HASTALAR DA TOPLANTIDAKadavradan karaciğer nakli yapılan Zeki Üzümcü, Burdur Tefenni'de yaşadığını dile getirdi. Ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Üzümcü, 10 gün önce taburcu olduğunu ve sağlığının çok iyi durumda olduğundan bahsetti.14 yıl diyalize girdikten sonra kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Murat Özyılmaz (28), Konya'dan nakil için Antalya'ya geldiğini anlattı. Organ nakli yapılmasının ardından sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu anlatan Özyılmaz, "Bir gece ansızın gelen telefonla yaşadığım mutluluk tarif edilemez. 14 yıldır diyalize giriyorum. Sonra organ nakli yapılmasıyla tekrardan hayata tutunduk. Nakil oldum, tedavilerim devam ediyor. Çok iyiyim daha da iyi olacağım. Yeni bir hayata başladım. İnsanlara çağrım organlarınızı bağışlayın toprak olmasın" dedi.KULLANIM ORANI ARTACAKOrgan Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal, Türkiye'de her 4 kişiden birinin organını bağışladığını ve bağışlanan organların kullanım oranının yüzde 80 olduğunu kaydetti. Perfüzyon cihazının kullanımıyla kullanım oranının yüzde 90'a çıkmasının hedeflendiğini anlatan Bilal, cihazın bağışlanan organların daha sağlıklı kullanılması için çok önemli olduğunu vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Cihazın ameliyathane ortamında görüntüsüCihazın basın toplantı odasında tanıtımıToplantıyı takip eden hekimlerin görüntüsüAmeliyat olan hastaların görüntüsüBasın mensuplarının görüntüsüRÖP 1: Zeki ÜzümcüRÖP 2: Murat ÖzyılmazRÖP 3: Prof. Dr. Mustafa Ünal (AÜ rektörü)RÖP 4: Prof. Dr. Bülent Aydınlı (AÜ Başhekimi)Detaylar

HABER: Tolga YILDIRIM- Erol AKKIR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===============================BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardım BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri, İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü----------------------------Jandarma ve BM görevlilerinin araçları-BM tırları-Cilvegözü'ne gelirken-Gümrük sahasına girerken-Detayları

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

===========================Otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli Berat öldü ANTALYA'nın Kaş ilçesinde karşı şeride geçen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf Can Çelik (18) yaralandı, arkasındaki lise öğrencisi Berat Çetin (18) ise yaşamını yitirdi.Kaza, saat 01.00 sıralarında Kaş ilçesi İslamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akbel yönünden Yeşilköy yönüne giden A.E. yönetimindeki 07 F 6779 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Yusuf Can Çelik yönetimindeki 07 SFB 79 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, Çelik ile arkasındaki Berat Çetin yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaş Merkez Lisesi son sınıf öğrencisi Berat Çetin, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çetin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ilkokul öğretmeni olan babası Levent Çetin ve yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi. Yusuf Can Çelik'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.Gözaltına alınan sürücü A.E. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adli tıp önünde baba Levent Çetin ve yakınlarından görüntüBaba Levent Çetin'in arkadaşlarını kolunda görüntüPolisin babaya evrak imzalattırma görüntüsüAdli tıp cenazenin alınma görüntüsüÖlen gencin cenazenin alınması Yakınlarının ağlama görüntüsüCenaze arasının ayrılma görüntüsü

HABER- Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

================================Motor kısmından yanan ambulans, kullanılamaz hale geldi SİVAS'ta, seyir halindeyken motor kısmından alev alan ambulanstaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ambulans, kullanılamaz hale geldi.Olay, saat 12.00 sıralarında, Aydoğan Mahallesi'ndeki Aydoğan Mezarlığı yanında meydana geldi. Hasta bırakan S.Ş. yönetimindeki 58 NY 793 plakalı ambulansın, seyir halindeyken, motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ile araçta bulunan sağlık personeli, ambulanstan indi. Bu sırada aniden alev alan ambulans, yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ambulans kullanılamaz hale geldi. İçinde bulunan sağlık ekipmanının başka araca taşınmasının ardından hasarlı ambulans, çekiciyle götürüldü.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler-Ambulansın görüntüsü-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

======================Kapıyı kırarak girdikleri evde yaşlı adamı ölü buldular GAZİANTEP'te, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kureyş Ateş (75), yaşamını yitirdi.Farabi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kureyş Ateş'ten haber alamayan üst kattaki yakınları, kontrol etmek için evin kapısını çaldı. Cevap alamayan yakınları, kapıyı kırarak girdikleri evde, Kureyş Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kureyş Ateş'in öldüğü belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayı haber alıp eve gelen Kureyş Ateş'in yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kureyş Ateş'in fotografıOlay yeri inceleme ekipleriCenazenin çıkarılmasıCenaze aracıYakınlarının ağlaması Adli Tıp KurumuGenel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

==================================Kaçak sigara imalatı yapanlara operasyon ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki iki ayrı adreste kaçak sigara imalatı yapanlara operasyon düzenledi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak sigara satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon yapıldı. Muratpaşa ilçesinde bina altında bulunan depoda ve Kepez ilçesinde bir ikamette sigara imalatı yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine her iki adrese operasyon düzenlendi. Olayla ilgili olarak S.Ö., R.A., H.D., Ö.A. ve T.A. gözaltına alındı. Depoda ve ikamette komprosörlü makineler ile sigara sarma (tütün doldurma) üretimi yapıldığı belirlendi.Aramalarda 198 bin 800 adet boş makaron, 35 bin 660 adet içi tütünle doldurulmuş içime hazır makaron, 205 kkilogram kıyılmış tütün, 214 adet TAPDK Bandrolü, 5 adet sigara sarma (tütün doldurma) makinesi ve 6 adet kompresör makinesi ele geçirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü, kaçak yollarla sigara imalatı yaparak piyasaya sürmeye çalışan ve bu şekilde devleti vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------

İmalathaneye yapılan baskında ekiplerin çektiği görüntüler

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: ANTALYA,

===============================================

Kaynak: DHA