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Erzurum, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Erzurum'da belediye otobüsü, seyir halinde alev aldı ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, motor bölümünden alev aldı.

12.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:17
DHA YURT BÜLTENİ - 3

Erzurum'da belediye otobüsü, seyir halinde alev aldı

 

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.Merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent'ten hareket eden Büyükşehir Belediyesi'ne ait 25 DH 221 plakalı yolcu otobüsü, saat 08.30 sıralarında Sanayi Semti'ne geldiğinde, motor bölümünden alev aldı. Şoför, otobüsü sağa çekip yolcuları tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüste maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Otobüsün motor bölümünün yanması-Alevlerin yükseldiği motor bölümünden genel ve detay-Yanan otobüsün yanından geçen araçlar-Olay yerine gelen itfaiyenin yangına müdahalesi-Otobüsteki yangının söndürülmesi ve izleyenler

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ ERZURUM,

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Ortağının borcunu ödediğini söydeği için öldürülmüş 

ADANA'da, Ali Al'ı (39) öldürüp, Abdullah A.'yı (40) yaralayan kardeşler Tufan Y. (32) ve Tamer Y. (20) yakalandı. Kardeşlerin cinayeti, Ali Al'ın ortağı olan ve aldığı tavukların borcunu ödemeden hayatını kaybeden Mehmet G.'den alacakları 56 bin lirayı istemeleri üzerine verilen 'ödedik' yanıtı üzerine işledikleri ortaya çıktı.Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde 7 Mart günü meydana geldi.  Canlı tavuk alım-satımı yapan Tufan Y. ve kardeşi Tamer Y., geçen yıl ölen Mehmet G.'ye 56 bin liralık tavuk sattı. Mehmet G., borcunu ödemeden hayatını kaybetti. Bunun üzerine kardeşler, Mehmet G.'nin ortakları Ali Al ve Abdullah A.'dan parayı ödemelerini istedi. İkili ise borçlarının 20 bin lira olduğunu ve ödediklerini savundu. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Tufan Y. yanında getidiği bıçakla Ali Al ve Abdullah A.'yı bıçakladı.  Ağır yaralanan Ali Al kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Polis, olaydan sonra kaçan Tufan Y. ve Tamer Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kardeşler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp biriminden çıkarılmasıPolis aracına götürülmeleri

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi ADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu TIR'da yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kente giriş yapan TIR'ı Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı girişinde durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Oscar' ile yapılan aramada 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi. TIR şoförü Ali Osman G. (48) gözaltına alındı. Ali Osman G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Narkotik köpeğinin TIR'da arama yapmasıTIR'da bulunan narkotik maddelerEle geçirilen malzemelerin emniyet müdürlüğünde toplu görüntüsüMalzemelerden detaylarZanlının adli tıp birimine getirilmesi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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El freni çekilmeyen otomobil, refüjdeki saksıya çarptı

BURSA'da, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareketlenip, 400 metre sonra refüjdeki beton saksıya çarparak, durdu. Yaralananın olmadığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza, gece saatlerinde, İnegöl'e bağlı Yunus Emre Mahallesi Menekşe Caddesi'nde meydana geldi. Bayram Hayri Akar (42), 16 JSZ 33 plakalı otomobilini yokuşta park edip, çiğ köfte almak için dükkana girdi. Bir süre sonra dükkandan çıkan Akar, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca çevreye bakmaya başladı. Akar, otomobilini 400 metre ileride, refüjdeki beton saksıya çarpmış olarak buldu. Bunun üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Akar, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenip, 400 metre sonra refüjdeki beton saksıya çarparak, durduğunu gördü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kazanın güvenlik kamera görüntüsü-Olay yerinden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), 

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Belediye çalışanları mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı 

ÇANKIRI Belediyesi çalışanları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bugünkü mesailerine İstiklal Marşı okuyarak başladı.Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve belediye çalışanları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle sabah belediye önünde bir araya geldi.  Burada konuşan Başkan Esen, "Milli Marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ile anıyor, aziz şehitlerimizin hatırası önünde minnetle eğiliyorum. Bizler de bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde marşımızı coşku ile okuyarak mesaimize başlayalım istedik. Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Olmamız gereken saatte görevimizin başında olarak ve özveri ile çalışarak devletimize ve milletimize var gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Esen ve çalışanlar daha sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak mesaiye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Belediyeden görüntü-Çalışanlardan görüntü-Başkan Esen'in konuşması-İstiklal Marşı'nın okunması

Haber-Kamera:  Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi

MARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Derik Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe merkezi ve köydeki 115 okulda eş zamanlı dezenfekte çalışması yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlçemizin 115 okulunda 17 bin 500 öğrenci eğitim görmekte. Bu öğrencilerimizi koronavirüsten uzak tutmak amacındayız. Bugün itibarıyla günde en az 1 kez bütün okullarımız dezenfekte edilecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Dezenfekte çalışmalarıOkullardan görüntü görüntKahraman'ın konuşması 

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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