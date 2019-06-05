DHA YURT BÜLTENİ - 22

Otomobili ile takla atan Jandarma Uzman Çavuş, yaşamını yitirdi



AKSARAY'da kontrolden çıkan ve refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun (23) yaşamını yitirdi, Elif Talay (20) yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Taşpınar Beldesi'ndeki jandarma karakol komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun yönetimindeki 68 AH 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Dursun ile yanındaki Elif Talay yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Elif Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis detayı (arşiv)

Kaza yapan araç (fotoğraflar)

Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

====================

Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı



SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Kaza saat 23.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi. Yusuf Gülhan (68) yönetimindeki 58 FN 527 plakalı otomobil ile Hakan Aşıkoğlu idaresindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Mustafa Özeç, Ayhan Şaman, Sadakat, Muhammet Emin (15), Sadettin Buğra (4), Yiğit Mushap (11) ve Sümeyye Aşıkoğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Gülhan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Arabaların çekiciyle kaldırılışı

-Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Hakan KALELİ/SİVAS, -

=======================

Finike'de orman yangını

ANTALYA'nın Finike ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 hektar makilik alan yandı. Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Finike'ye bağlı Dağdibi mevkisi Elmalı yolunun 6'ncı kilometresi üzerindeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın farklı noktalara sıçradı. Yangına orman işçileri, orman muhafaza memurları, arazözler, su tankları ile müdahale edildi. 3 helikopterin de gün batımına kadar havadan su bıraktığı yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi.

Yangının olduğu bölgeye giden Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "17.00 sıralarında çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. Hava araçlarımız sivil havacılığın izin verdiği saatlere kadar, gün batımına kadar yangına müdahale etti. Makilin alanda yaklaşık 7- 8 hektar civarında yanan alanımız oldu. Gece boyunca çalışmalarımız devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yangın bölgesinden detaylar

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

========================

Türkiye sınırındaki Telabyad'da yangın

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'bin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Telabyad kentindeki ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkan yangının Türkiye sınırına yaklaşmasıyla itfaiye ekipleri alarm durumuna geçti.

Telabyad'da akşam saatlerinde tarım arazilerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan ve Türkiye tarafından da görülen yangın sınır hattına yaklaştı. Bunun üzerine Akçakale Belediyesi itfaiye ekipleri sınır hattına giderek yangının Türkiye tarafına geçmemesi için önlem aldı. Güvenlik güçleri de yangın nedeniyle sınır hattında önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Yangın ve cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar

-Yangının yakın çekimi

-Yangın söndükten sonra çıkan dumanlar

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

========================

Sivas'ta sağanak, sele yol açtı



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak, D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar kara yollarında sele neden oldu.

Sağanak yağış nedeniyle D-100 kara yolunun Giresun yol ayrımı, Kesikkaş köyü yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı. Sel ve çamurlu su nedeniyle bazı araçlar arızalandı. Araçlar çamura saplandıkları yerden iş makineleriyle çıkarıldı. Sürücüler aralarından inerek yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karayolu ekipleri yolu temizleme çalışması başlattı. Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Sel sularının etkilediği caddeler

Caddelerde yolda kalan araçlar

Detaylar

Haber: Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ(Sivas),

=============================

Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzeri iki grup tekme tokat kavgaya tutuştu. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis, taraflara biber gazıyla müdehale ederek kavgayı sonlandırdı. Çıkan kavgada yaralanan M.T., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Olay yeri

Kaçan şahısın kovalama anı

Toplanan vatandaşlar

Yaralı şahısın görüntüsü

Yaralıya müdahale edilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber: Mahir ALAN-Kamera-ADIYAMAN-DHA)

============================

Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00'den sonra 9 ildeki kazalarda 7 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAZALARDA 9 KİŞİ ÖLDÜ, 88 KİŞİ YARALANDI

Böylece bayramın birinci günü yurt genelinde meydana gelen 21 kazada 9 kişi öldü, 88 kişi de yaralandı.

TATİLİN DÖRT GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 104 KAZA, 43 ÖLÜ, 319 YARALI

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 104 kazada 43 kişi yaşamını yitirirken, 319kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün): 21 kazada, 9 ölü, 88 yaralı

Haber: İSTANBUL, -



Kaynak: DHA