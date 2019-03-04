Dha Yurt Bülteni -21

SINIFTAKİ DAYAĞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA'da lise 1'inci sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve Gülşen M.'nin (16) sınıfta 9 öğrenci tarafından dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencileri Yağmur S.P. ve Gülsen M., 20 Şubat günü sınıfı basan 9 öğrenci tarafından dövüldü. Olaya karıştıkları öne sürülen 9 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 öğrenci, serbest bırakıldı.

ÖĞRENCİLER KAMERADA

İki kızı döven öğrencilerin sınıfa girme anları ise okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Yağmur S.P. ve Gülşen M.'nin sınıfları önünde beklediği, okul dağıldıktan bir süre kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin ilk olarak sınıfa girdiği, erkek öğrencilerin ise sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştığı görülüyor. Sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile olay sona eriyor. Ardından Yağmur S.P. ve Gülşen M., öğretmenleriyle beraber saldırgan öğrencilerin peşinden koşarken görülüyor.

Yağmur S.P.'nin annesi Özlem Y., kızına en çok asker pantolonlu kız öğrencinin vurduğunu belirterek, "Zaten görüntülerde de ne kadar agresif ve soğukkanlı olduğu görülüyor. Erkek öğrencilerin sınıfın kapısını kapalı tutmaya çalışması da tam bir felaket" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul koridorlarından detaylar

Kavgaya karışan öğrencilerin gelişi

Sınıfa girişleri

Sınıftan çıkışları

Genel ve detay

Aslı DURAN/ANTALYA,

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Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacak (3)

'BU MİLLETE KİMSE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sivas Adliyesi'nin ardından kent merkezindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Gül İnönü Bulvarı üzerinde MHP seçim bürosunu da ziyaret ederek Belediye Başkan Adayı Memet Er'e başarılar diledi. Bakan Gül daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Gençler Soruyor' programına katıldı. Bakan Gül, basına kapalı gerçekleştirilen programda gençlerin sorularını cevapladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son olarak partisinin Yunus Emre Mahallesindeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. AK Parti seçim irtibat bürosu açılışına TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ve partililer katıldı. Burada konuşan Gül, 15 Temmuz'da Türk halkının tanklara, uçaklara iman dolu göğsüyle dur dediğini söyledi. Bu millete hiç kimsenin pranga vuramayacağını dile getiren Gül, "Bu millete kimse diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler, terör oyunlarıyla terör koridoru açmak isteyenler, çukur kazarak bu ülkeyi bölmek isteyenlere o çukuru dar ettik, o çukura gömdük, gömmeye devam ederiz." dedi.

Bu ülkenin, bu milletin karşısına kim çıkarsa, tepeden bakarsa karşısında bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın dimdik durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirten Bakan Gül, "Bu millet ne zaman ayağa kalksa, hep pranga, hep çelme takmaya çalıştılar. Ama Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 'önce ülkem, önce memleketim' dedi. Memleketim olmazsa, bu ülke Suriye olursa belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, bakanlık ne işe yarar. Önce millet, önce memleket dedik yola devam ettik." diye konuştu.

'MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASININ ÜSTÜNÜ KAPATTIRMADIK'

Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Bu şehirden çok iyi insanlar çıktı, evliyalar, devlet adamları çıktı. Bu vesileyle de Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Dava ve siyaset adamı, adam gibi adam. Onun davası da bizim davamızdır ve biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa, burada kimin ihmali var yada yok ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz."

'BALONUN İPİNİ KANDİL'E VERİYORLAR'

Her türlü terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Bakan Gül, "Karşı tarafta bir balon şişiriyorlar, AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin. Peki ne vaat ediyorsun, hiçbir şey. O balonu kimlerin şişirdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. FETÖ'nün şişirdiği gaz verdiği, Türkiye'ye karşı art niyetli fügürlerin oluştuğu bu balonu şişiriyorlar, o balonun ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balonu 31 Mart'ta soldurmaya hazır mıyız? Bu balonu 31 Mart'ta patlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Bakan Gül daha sonra Ankara'ya gitmek üzere karayolu ile kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Esnaf ziyaretleri

-MHP seçim bürosu ziyareti

-Gençler Soruyor programı

-Seçim bürosu açılışı

-Genel detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -

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Manisa'da DP'li adayın seçim çadırına saldırı

DEMOKRAT Parti (DP) Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Uğur Kıraloğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurduğu seçim çadırına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Manisa'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçime girecek partilerden bazıları broşür ve bilgilendirme yapmak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na seçim çadırı kurdu. Geçtiğimiz hafta kurulan çadırlardan DP'li Uğur Kıraloğlu'nun çadırı iki kez kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Gazetecilere açıklama yapan Kıraoğlu, seçim çadırının geçtiğimiz günlerde de saldırıya uğradığını belirtti. Kıraloğlu, geçtiğimiz günlerdeki saldırıda seçim çadırının yırtıldığını, bu kez de komple yerinden söküldüğünü söyledi.

'DEMOKRASİYE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR'

DP adayı Kıraloğlu yaptığı açıklamada Manisa'nın küçük bir yer olduğunu belirterek, "Bu demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Seçim sürecinin centilmence geçmesini istiyoruz. Bu tür tahrikelere aldırmayacağız. Bundan sonraki süreçte kendi projelerimizi anlatacağız. Manisa halkının ihtiyaçlarını tespit edip onlara çözüm üreteceğiz. Manisa ufak bir yer. Seçimden sonra birbirimizin yüzüne bakamayacağımız şeylere tenezzül etmememiz gerekir. Bu yapılanların hiç kimseye faydası yoktur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uğur Kıraloğlu açıklaması

-Stanttan genel görüntü

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Erzincan'da yastıkların içinde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

ERZİNCAN'da yastıkların arasına gizlenmiş halde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube ekipleri, TIR'ların içerisinde batı illerine uyuşturucu madde nakliyatı yapılacağı ihbarını aldı. Erzincan - Erzurum Karayolu üzerinde uygulama yapan ekipler 3 ayrı TIR'da arama yaptı. 34 plakalı TIR'a ait dorsede bulunan koliler üzerinde narkotik dedektör köpeği Curt ile yapılan aramada, elyaf yastıkların içerisine gizlenmiş halde 431 paket halinde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 TIR sürücüsü hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uyuşturucu çuvallarından genel detay görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Kaynak: DHA