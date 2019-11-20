DHA YURT BÜLTENİ - 2

20.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:42

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi

Antalya'da gayrimenkul işleri yapan Ahmet T., iddiaya göre alacaklısı olduğu S.S.'nin azmettirdiği 2 kişi tarafından kaçırılıp, götürüldüğü inşaat halindeki villada kıyafetleri çıkarılıp, zincire bağlandıktan sonra darbedildi. Zincirden kurtulup iç çamaşırlarıyla gittiği iş yerinden polisi arayarak yardım isteyen Ahmet T.'nin bu anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce birlikte gayrimenkul işi yapan Ahmet T. ile S.S. arasında, alacak anlaşmazlığı yüzünden husumet doğdu. Ahmet T.'den 400 bin lira ile 70 bin dolar alacağı olduğunu iddia eden S.S., bu parayı istedi. Parayı alamayan S.S.'nin iddiaya göre azmettirdiği iki kişi, Ahmet T.'yi kaçırarak Altınkale Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katına götürdü. Saldırganlar elbiselerini çıkardıkları Ahmet T.'yi daha sonra zincirle bağladı. Burada bir süre Ahmet T.'yi darbeden ikili, sonra bırakıp gitti.

Saldırganların gitmesinin ardından zincirlerinden kurtulan Ahmet T., iç çamaşırlarıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerine kadar gidip, lastik tamiri yapan Yusuf Özkan'dan polisi aramasını istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, Ahmet T.'nin ifadesine başvurdu. Ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda villanın bodrum katında inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Lastik tamircisi Yusuf Özkan'ın verdiği giysileri giyen Ahmet T., daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.İÇ ÇAMAŞIRIYLA YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADADiğer yandan Ahmet T.'nin iç çamaşırlarıyla iş yerine gelip yardım istediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşy erine üzerinde iç çamaşırları ile gelen Ahmet T.yi görünce şaşırdığı söyleyen Yusuf Özkan, "İş yerime gelip gasbedildiğini söyledi. O şekilde görünce zaten çok üzüldüm. Elbiselerimi verip, polis çağırdım. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben yalnızca insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Olayın yaşandığı yerden detaylar-Gasp edilen kişiden görüntüler-Polisin olay yerinden çalışmalarından detaylar-Polisin olayın yaşandığı yere girişi-Şahsın yardım istemeye giderken güvenlik kamerası-Şahsın yardım istediği kişi röp.

03.32 "/ 397 mb

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

=======================

Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Aslanpaşa Şehitliği ile Oltu Kalesi gibi tarihi yapılar ile kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettikleri alanlar haline geldi. İlçe sakinleri, tarihe saygısızlığa tepki gösterdi.Milattan önce 3'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği, tarihi yapılar ve kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettiği alanlar haline geldi. Çeşitli renkte boyalarla kirletilen duvarları görenler, tepkilerini dile getirdi. Esnaf Ufuk Dedetürk, Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği ile birçok kamu binasının gençler tarafından sprey boyalarla kirletildiğini belirterek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Şehitliğe ve tarihi eserlere sahip çıkılması çağrısında bulunan Dedetürk, "Aşkları batsın, böyle bir sevgi olur mu? Biz de gençliğimizde sevdik, ama hiçbir zaman duvarlara aşkımızı yazmadık, kalbimizle sevdik. Bu saygısızlığı yapanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Bu yazıları madde bağımlılarının yazdığı söyleniyor. Devlet büyüklerimizden bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Alanpaşa şehitliği duvarı yazıları -Atraftaki duvar yazıları-Oltu Kalesi etrafındaki yazılar-Esnaf Ufuk Dedetürk ile röp

Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

==============================

Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastane odasında madalya

Erzurum'da düzenlenen buz pateni yarışması sırasında ayağı takılarak sürüklenen 10 yaşındaki Ecrin'in sağ bacağı iki yerinden kırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük sporcunun teşvik madalyasını Buz Pateni Federasyonu Temsilcisi, kulüp başkanı ve hocası odasında verdi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Short Track Federasyon Kupası Yarışmaları, merkez Palandöken İlçesi'ndeki 3 binlik salonda yapıldı. 3 ilden 23 kulüp ve 71 sporcunun katıldığı yarışların son gününde Erzurum Ejder Spor Kulübü patencisi Ecrin Türkmensoy (10), 500 metre yarışı için piste çıktı. Erken çıkış sebebiyle 2'nci kez start verilen yarışta ilk turu başarıyla tamamlayan Ecrin, 2'nci turu tamamlarken ayağı takılınca piste düşerek sürüklendi. Kenardaki korkuluklara çarparak durabilen Ecrin, yerinden kalkamayınca sağlık ekipleri müdahale etti. Buz salonunda yapılan ilk muayenede sağ bacağında kırık tespit edilen Ecrin, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ortopedi servisinde tedavi altına alındı.Hastanede tedavisi süren küçük sporcuya Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Branş Sorumlusu Naci Korucu, Ejder Spor Kulübü Başkanı Özcan Işık ile antrenör Betül Yerdelen sürpriz bir ziyaret yaptı. Ecrin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Naci Korucu, teşvik madalyasını hastane odasında taktı. Korucu'nun geçmiş olsun dileklerini ilettiği Ecrin, "Yarış başladıktan sonra 2'nci turda ayağım buza takılınca yere düştüm. Kalkmak istedim, patenin kaldıramadığımı görünce ayağımın kırıldığını anladım" dedi. Sporcusunu ziyaret eden Ejder Spor Kulüp Başkanı Özcan Işık ile antrenör Betül Yerdelen, Ecrin'in bir an evvel iyileşerek buz pistine geri dönmesini beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü--------------Ecrin'in yarışmada düştüğü an-Buzda sürüklenen Ecrin'in koruma minderlerine çarparak durması-Hastane odası-Ecrin'in görüntüsü-Ecrin'le röp-Ecrin'i ziyarete gelen hocası Betül Yerdelen ile röp-Federasyon temsilcisinin madalya takması-Ziyaretten genel ve detaylar-Kulüp Başkanı Özcan Işık'ın konuşması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

==============================

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan işitme engelli sporcular sponsor arıyor

SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve 20 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) sporcuları, sponsor arıyor. Hepsi gönüllü olarak oynayan takımın oyuncuları, sponsor bulunamaması halinde maçlara katılamayacaklar. Takımın Antrenörü Soner Aslan, maddi imkansızlıklardan dolayı kulübü kapatmak zorunda kalabileceklerini belirtti. İzmir'de 2007 yılında Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne bağlı olarak kurulan, hepsi işitme engelli olan Bornova Sessizlerspor Takımı, kurulduktan sonra birçok işitme engelli genci hayatın içine kattı. 2012 ve 2016 yıllarında üst üste iki kez Dünya Şampiyonluğu'nu yakalayan kulüp, milli takımlara çeşitli kategorilerde 8 sporcu göndermeyi başardı. Birçok başarıya imza atan ve gençlerin sporcu olma hayalini gerçekleştiren kulüp, şu sıralar maddi zorluklarla mücadele ediyor. Bir kaçı hariç hepsi yüzde yüz işitme engelli olan ve birbirleriyle işaret diliyle anlaşan gönüllü sporcular, iş adamlarının, yardımseverlerin kendilerine sponsor olmasını istiyor. Kulüp Antrenörü Soner Aslan, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için bu takımı oluşturduklarını söyledi. Sporcu bulmakta zorlandıklarını, takımdaki herkesin gönüllü olarak çalıştığını, çaba sarf ettiğini ifade eden Soner Aslan, "Biz, gençlerimizin kötü alışkanlık edinmemesi için uğraşıyoruz. Ancak maddi konularda zorlanıyoruz. Amatör takımlarda sponsor bulmak kolay, çünkü konuşabiliyorlar, birbirleri ile iletişim sağlayabiliyorlar. Ama işitme engelliler nereye giderse gitsin, sponsor bulmakta zorlanıyor. Bizim amacımız yapılan sporcularımıza biraz daha destek sağlanması" dedi. 'KULÜP KAPANIRSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM'Sponsor bulamadıkları takdirde, sporcuların ortada kalacağını, kulübü kapatmak zorunda bile kalabileceklerini ifade eden Soner Aslan, "Ne kadar ayakta durabilirsek o kadar duracağız, mücadele edeceğiz. Gençlerimiz pes etmiyor, geliyorlar" diye konuştu. Kulüp Başkanı Volkan Yüce de, işaret dili ile sporcuların şuana kadar katıldıkları maçlardan 5 kupa ile döndüğünü, takımın başarısı için maddi destek beklediklerini anlattı. İşitme engellilerin kullandığı cihaz sayesinde duyabilen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Can Sibirlioğlu (20), "Geçen yıl Türkiye şampiyonu olduk. Bu başarı dernek yöneticilerinin sayesinde. Bunun dışında başkasından maddi, manevi hiç bir destek alamadık. Maçlara otobüsle gittik. Hocalarımız yeri geldi cebinden masraflarımızı karşıladı. Sponsor arıyoruz. İsveç'e giderek Türkiye'yi temsil edeceğiz. Biz bu kadar ilerlemişken, arkamızda bir sponsor veya desteğin olmaması bizi ciddi anlamda üzüyor. Zor duruma sokuyor. O nedenle hem sponsor, hem yardım, hem de destek bekliyoruz. Kulüp kapanırsa çok üzülürüm" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Bornova Sessizlerspor takımı sahada antrenman yaparken-Takım bir biri ile işaret diliyle konuşurken-Kulüp Antrenörü Soner Aslan ve sporculardan Can Sibirlioğlu ile röportaj-Kulüp Başkanı Volkan Yüce'nin işaret dili ile destek istemesi-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tolga TAHCİ/ İZMİR,

========================

Karaman'da kadınların 'nar ekşisi' mesaisi

KARAMAN'da yaz aylarını tarlalarda geçiren kadınlar, şimdi de 'nar' mesaisine başladı. Ağaçlardan topladıkları kabuğu çatlak narları kaynatarak nar ekşisine dönüştüren kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.Göksu Vadisi'nin bulunduğu Bucakkışla ve Avgan köyünde yaşayan kadınlar, yaz aylarında tarladaki ürünlerin ekim, bakım ve hasadıyla ilgilendi. Kadınlar şimdi de 'nar' mesaisine başladı. Ağaçlarından narları hasat eden kadınlar, kabuğu çatlak olan narları da, kaynatarak nar ekşisi yapıyor.Narların çekirdeklerini tek tek çıkartamaya çalışan Gülsüm Karakoca, kabuğu çatlak olan narlar satılmadığı için nar ekşisi yaparak ekonomiye tekrar kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. 15 kilo nardan 1 kilo nar ekşisi elde ettiklerini ifade eden Karakoca, şunları söyledi: "Dalında yarılmış olan narlarımız satılmıyor. Bu nedenle ekşi ve dalında yarılmış olan narlarımızı toplayarak telef olmamaları için tanelerinden ayırırız. Kabuğundan ayırdığımız narlarımızı çuvallara katarak şırana dediğimiz taş teknelerde çiğniyoruz. Daha sonra aynı pekmez gibi kaynatıyoruz. Oldukça zahmetli bir iş. Narın suyunu çıkarabilen herkes kolaylıkla kaynatıp, nar ekşisi yapabilir."Kadınlardan Havva Aslan da, bahçedeki narların yaz boyunca sulama ve bakım işlerini yaptıktan sonra ekim ve kasım ayında toplamaya başladıklarını belirtti. Aslan, "Narlarımız olgunlaşınca toplamaya başlar ve satışa gidecek olan narlarımızı ayırırız. Deve dişi dediğimiz narlarımızı bu yıl 5 liradan sattık. Az tatlı ve ekşi narlarımızı ise bu yıl 2 liradan verdik. Deve dişi dediğimiz narların çoğu yurt dışına satıldı. Dalında çatlayan narlarımızı ise nar ekşisi yaparak değerlendiriyoruz. Çatlak narlarımızı ortadan ikiye ayırarak, özel kesilmiş ağaç sopalarla, narların kabuk kısmına vurularak taneleri kabuktan ayırırız. Nar tanelerini daha sonra ister makine ile ister çuvallar içinde çiğneyerek suyunu alırız. Elde edilen nar suyunu kazanlara koyarak odun ateşinde kıvamı gelinceye kadar kaynatırız. Nar ekşisinin kaynatılması sırasında üzerine çıkan köpükleri bir süzek yardımıyla toplarız. Nar ekşisi kıvamını alınca ocaktan indirerek soğuturuz. Soğuyan nar ekşileri kullanıma hazır olur" dedi. Geniş bir aile oldukları için kendi ihtiyaçları kadar nar ekşisi yaptıklarını hatırlatan Aslan, diğer kadınların kilosunu 40 liraya satmayı planladığını söyledi.

Görüntü dökümü: ---------------Kadınların nar tanelerini çıkarmasıNar tanelerinin kaynatılmasıNar tanelerinin nar ekşisi haline getirilmesiKadınlarla yapılan röportajlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

============

Kaynak: DHA