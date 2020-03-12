DHA YURT BÜLTENİ - 18 Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit ŞANLIURFA Valiliği'nce Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit

ŞANLIURFA Valiliği'nce Suriye 'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu açıklandı. Açıklamada, "Saldırı sonucu jandarma uzman onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, 7'si sivil olmak üzere yaralanan 10 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır" denildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 3 yerel polis hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

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Hatay'a şehit ateşi düştü SURİYE'nin Resulayn kentinde, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un (26) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Bezayıt Bestami Buluş, Resulayn'da terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit oldu. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ile askeri erkan, şehidin ilçede yaşayan annesi Aynur Ertem'e acı haberi verdi. Şehit Buluş'un evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alınca fenalaşan aile bireylerine ise sağlık ekibi müdahale etti.

DEDESİ KORE GAZİSİYMİŞ

Şehit Beyazıt Bestami Buluş'un babası Mehmet Buluş'un, 20 yıl önce Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Şehidin dedesi Ali Ertem'in ise Kore gazisi olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erbaş Beyazıt Bestami Buluş, yarın cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yetkililerin şehit evine girmesiPolis aracı ve ambulansın gelişiŞehit yakınlarının feryadıŞehidin evine Türk bayrakları asılmasıEvin önündeki kalabalıkŞehidin sağlık fotoğrafları

SÜRE: 01'37" BOYUT: 179 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Denizli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi koronavirüse karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, çocuk parkları, dinlenme alanları, üst geçitler, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm hizmet noktalarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında çalışma yaptı. Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı otobüs terminali, çocuk parkları, dinlenme alanları, üst geçitler, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm hizmet noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ruhsatlı biyosidal ürünler ile dezenfeksiyonu yaptı. MAÇ ÖNCESİ STATTA DEZENFEKSİYON YAPILACAK Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Yukatel Denizlispor'un 14 Mart Cumartesi günü yapacağı Gençlerbirliği maçı öncesi sabah saatlerinde Atatürk Stadyumu'nda dezenfeksiyon uygulaması yaparak, koronavirüse karşı önlem alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, birçok ilave tedbir aldıklarını söyledi. Vatandaşların korku ve paniğe kapılmayarak kişisel temizlik ve hijyenlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hizmet noktalarımızda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Belediye binasının ilaçlanması-bankların, durakların, terminalin, kültür merkezi, oyun parkları, üst geçitlerin ilaçlanması-Belediye yolcu otobüsünün ilaçlanması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Manisa'daki okul önlerinde narkotik denetimi

MANİSA'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri ve parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuya karşı bugün denetim yaptı. Kentteki okul önleri ve çevreleri ile parklar, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 'Asi' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü. Denetimde 120 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okul önlerinde Narkotik ekiplerinin görüntüsüAsi isimli narko köpeğinin görüntüsüPolis ekiplerinin vatandaşların üzerini arama görüntüsüGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Eber Gölü'nde kamışları yakan şüpheli drone ile tespit edilip, yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da, üç ilçenin ortasında yer alan Eber Gölü'nde drone ile denetim yapan jandarma ekipleri, göl kenarında bir miktar kamış toplayıp, kalanları ateşe verdiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nde son zamanlarda yaşanan yangınlar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Eber Gölü'ne karadan ulaşmak mümkün olmadığı için havadan drone ile kontroller yapmaya başladı. Kontroller sırasında, iç kesimlerde yangın olduğunu tespit eden ekipler, yangın mahallinden gelen bir balıkçı kayığını takibe aldı. Jandarma ekipleri drone ile elde edilen görüntülerle, göl kenarındaki kamışların bir kısmını toplandıktan sonra kalanları ateşe verdiği belirlenen S.E.'nin kimliğini tespit ederek, gözaltına aldı.SATMAK İÇİN TOPLAMIŞOlayla ilgili soruşturma sürerken, S.E.'nin göl kenarından satmak için kamış topladığı, kalan kamışları ise başkası tarafından alınmaması için ateşe verdiği belirlendi. Diğer yandan Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe jandarma komutanlıkları tarafından Eber Gölü'nde artış gösteren yangın olaylarının önüne geçmek için gece- gündüz karadan ve havadan kontrollere devam edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Drone görüntüsü

HABER: Muzaffer NAL- KAMERA: ÇAY (Afyonkarahisar),

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3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı

ŞİLİ'de yaşayan Hintli çift, 350 kişinin katıldığı, 3 gün 3 gece sürecek düğünle Antalya'da dünyaevine giriyor. Hint geleneklerine göre yapılan ve 1 milyon euroya mal olan düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da, Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global, gerçekleştirdiği düğün organizasyonlarına bu kez Şili'de yaşayan, Hint kökenli çifti ekledi. Üç kuşak önce Şili'ye yerleşen Uttamchandani ve Adwani aileleri, çocuklarını Antalya'da evlendirdi. Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak, Şili'de ekim ayından bu yana devam halk ayaklanması olduğunu, bununla birlikte Suriye'de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünü temelinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen düğün organizasyonunu gerçekleştirebildiklerini anlattı.

Titanic Mardan Palace'da gerçekleştirilen düğüne Şili'den 350 kişi geldi. Düğün için Hindistan'dan 23'ü aşçı ve yardımcıları olmak üzere 43 kişilik ekip de Antalya'ya geldi. 3 gün 3 gece sürecek düğün için Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmadı. Gelin Roshni Uttamchandani ile damat Rajeev Adwani, makyöz, stil danışmanı, yardımcılarından oluşan ekibi ile özel uçakla Antalya'ya geldi. Düğün merasimi için özenle hazırlanan gelin ile damat, nikahın yapılacağı plaja arkadaşlarının düzenlediği eğlence kortejiyle geldi. Damat Rajeev Adwani, iki kız kardeşi ile birlikte üstü açık araçla sahile geldi. Gelin, 4 kişinin taşıdığı çiçeklerden oluşan seremoni tahtı altında yürüyerek damadın yanına ulaştı.

Çift bir araya geldikten sonra nikah merasimi başladı. Hint geleneklerine göre birbirlerine iple bağlanan çift, kendilerine ayrılan bölüme çıkarak yakın akrabalarıyla oturdu. Tören, Hint geleneklerine göre devam etti. Davetliler ellerindeki cep telefonlarıyla nikahın her anını çekti. Davetlilerin ellerindeki Hint kınaları ise dikkati çekti. Gelinin ellerinin her yanına kına yakıldığı göze çarptı.

ŞİLİ'DEN ANTALYA'DA YAPILMIŞ İLK HİNT DÜĞÜNÜ

Bünyat Özpak, Hint düğünleri ve organizasyonlarıyla ilgili şöyle konuştu;

"Bugün gerçekleştirdiğimiz düğün Hindistan'dan Şili'ye üç jenerasyon önce göçen bir ailenin düğünü. Şili'ye göçen ailenin üçüncü jenerasyon çocuklarının düğünü. Şili'de ekim ayından bu yana devam eden halk ayaklanmaları yaşanıyor. Bazı konularda çok zorlandık, Güney Amerika'dan İspanya'dan Meksika'dan misafirleri var. Ayaklanmadan çok etkilendi. Şili'den Antalya'da yapılmış ilk Hint düğünü. Seyahat sektörü tarihindeki en büyük krizin yaşandığı bir dönemde çok iyi iletişim kurduk, endişelerini giderdik. Getirmeye başardık. 300 kişilik bir düğün, 3 gün 3 gece sürecek. Yüksek bütçeli, 1 milyon euro civarında."

'PLANLI HİNT DÜĞÜNLERİNİN YÜZDE 90'I İPTAL OLDU'

Seyahat ve turizm sektörünün krizlerden en çok etkilenen sektörler olduğunu dile getiren Özpak, "Etkinlik sektörü her şeyden çok etkileniyor. İki ay önceden etkilerini hissetmeye başladık ve hijyen önlemleri almaya başladık. Charter uçuşlarında hijyen standartlarını yukarıya çektik. Misafirleri doğru iletişimle ikna etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi iptal dalgasıyla karşı karşıyayız. Hemen hemen ileri tarihli işler iptal olmuş durumda genel olarak. Planladığımız Hint düğünlerinin yüzde 90'ı iptal oldu" diye konuştu.

İKİNCİ DÜĞÜN RİXOS PREMİUM BELEK'TE

Titanic Mardan Otel'de gerçekleşen düğünün yanı sıra, Rixos Premium Belek'te de bir başka Hint düğünü yapıldı. Düğün için 350 kişi Hindistan'dan geldi. Basına kapalı düğün Hint geleneklerine göre gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Damadın araç üzerinde ilerlemesiDamadın yakınları eğlenirken görüntüDans edenlerin görüntüsüYöresel kıyafetli hintlilerin görüntüsüGelinin görüntüsüGelin ve damadın takılarından görüntü

Gelin ve damatın nikahları kıyılırken görüntü

846 mb// 7.28 sn HD

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA

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Kaynak: DHA