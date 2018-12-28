Dha Yurt Bülteni -16

Hatay'da Suriye sınırına tank sevkiyatı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki yoğun askeri hareketlilik devam ediyor.

Hatay'dan yola çıkan 15 TIR'dan oluşan askeri konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyun Kilis ve Şanlıurfa'daki askeri birliklere gittiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Askeri araçlarla tank sevkiyatından görüntü

SÜRE: 47" BOYUT: 87 mb

Haber-Kamera: KIRIKHAN,(Hatay),

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Suriye'deki sel mağdurlarına yardım

SURİYE'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde meydana gelen selden zarar gören sivillere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yardım ulaştırıldı.

Suriye'de 3 gün önce başlayan yoğun yağışın sele dönmesiyle İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kent ve kamplar sular altında kaldı. Çamurla birlikte gelen selin etkisiyle çadırsız kalan 200 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, sünger yatak, battaniye ve halı yardımında bulunuldu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, selden etkilenen Suriyeli sivillerin yardım ihtiyaçlarını ulaştırdıklarını söyledi. Tosun, "Çadırları sular altında kalan ailelerin büyük bir kısmını konaklama merkezlerine yönlendirdik. Akrabalarının yanlarına giden aileler de var. İlk etapta selden hiçbir eşyasını kurtaramayıp çevre kamplara misafir olan 200 aileye de yardım malzemesi ulaştırdık. Dağıttığımız malzemeler arasında gıda kolisi, halı, battaniye ve sünger yatak bulunuyor. Selden etkilenen diğer ailelere de yardım ulaştıracağız" dedi.

Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde etkili olan selde 25 bin sivil çadırsız kalmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Selden etkilenen kamplar

-İnsanlardan görüntü

-Yardım malzemesi dağıtımı yapılırken

SÜRE: 2'02" BOYUT: 232 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Bakan Kurum'dan 'İmar Barışı' açıklaması: Hafta sonu kamu bankaları açık olacak (2)

PAZARA İNDİ, BEZ TORBA DAĞITTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valiliği ziyaretinin ardından, kentte yapımı süren kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki çalışmaları yerinden inceledi. Bakan Kurum, Çömlekçi, Tabakhane ve Zağnos Vadisi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yetkililerden de bilgi aldı. Kentte, esnaf ziyaretinde de bulunup vatandaşlarla selamlaşan Bakan Kurum, akşam saatlerinde ise Pazarkapı Mahallesi'nde yer alan tarihi Kadınlar Pazarı'na giderek, buradaki esnafa kolaylıklar diledi. Bakan Kurum, ziyaretleri sırasında, plastik alışveriş poşetlerinin 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli temin edileceğini hatırlatıp, selamlaştığı esnaf ve vatandaşlara bez torba hediye etti. Bakan Kurum, pazarda bazı vatandaşın elindeki naylon poşette yer alan ürünlerini, hediye ettiği bez poşete doldurarak, kendilerine yeni uygulama hakkında da bilgi verdi.

Ziyaret sırasında kendisine hediye bez poşet hediye edilen kadın esnafın Bakan Kurum'a, "Boş poşeti ne yapalım sayın bakanım, içini dolu verin" şeklinde çıkışı ise gülüşmelere neden oldu.

Bakan Kurum daha sonra, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Kurum ziyaret ve incelemeler

-Pazar esnafı ziyareti

-Bez torba dağıtımı

-Yaşanan dialog ve bakanın gülümsemesi

-Detaylar

BOYUT: 335 MB

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek (3)

'ÇOCUKLARIMIZI KURTARDIK'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep merkezde katıldığı toplantıların ardından Karkamış Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Pekcan, bakanlık görevlilerinden bölge ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. İpsala Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili konuşan Bakan Pekcan, "Geçen Ağustos ayında Kocaeli'de 800 kilo kokain yakalanmıştı. Bu tarihten itibaren gümrüklerde yakalanan en büyük miktardaki uyuşturucu. Arnavut plakalı bir araçtan yakalandı. Hem Trakya hem de İpsala gümrüklerinde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah, bundan böyle de buna devam edeceğiz. Çocuklarımızı kurtardık" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, gümrük kapısıyla ilgili açıklamasında ise TIR parkı yapılacağını ve bölgenin biraz daha genişletilmesine yönelik projelerinin olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Pekcan'ın ziyareti

Bakan Pekcan'ın yetkililerden bilgi alması

Bakan Pekcan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: Yılmaz BEZGİN-KARKAMIŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Silah ve şişlerin kullanıldığı kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı

Şanlıurfa'da alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, tabanca ve şişlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Eyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Olgaç ailesine mensup 8 kişi, otomobille geldikleri emlakçı Edecan ailesinden alacaklarını istemesi üzerine tartışma çıktı. İş yerinde çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İki grup araçlarında getirdikleri av tüfeği, tabanca ve şişlerle birbirlerine saldırdı. Kavgada Ali Olgaç, Kasım Olgaç, Mehmet Olgaç, Ömer Olgaç pompalı tüfek ile tabancadan çıkan kurşun ve saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesiyle yaralandı. Edecan ailesinden 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, kavgaya karışan tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Kavgada yaralanan 7 kişi olay yerine çağırılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi kovanına el koyarken kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin gelmesi

Polis ekiplerin meraklı vatandaşları dağıtması

Olay yeri inceleme polislerin çalışması

Yerde bulunan boş kartuşlar

Esnafların camları kırılması

Hastanenin acil servisi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Kaynak: DHA