Dha Yurt Bülteni-16

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan vakıfta yönetici 23 şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet Müdürlüğü

Gözaltına alınan şüpheliler

Şüphelilerin araçlara binmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Edirne'yi şiddetli dolu vurdu

EDİRNE'de günlerdir süren yağmurun ardından akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bina ve araçların camları kırılırken, vatandaşlar doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı.

Gürlerdir yoğun yağmur yağışı ve su baskınlarının yaşandığı Edirne'de son yılların en yoğun dolu yağışı meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunan vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, şiddetli dolu yağışı bazı binaların ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Şiddetli dolu bazı işyerinin naylon brandalarının da yırtılmasına neden oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Dolu yağışının durmasının ardından ise esnaflar işyerlerine giren doluları temizledi.

'FELAKET YAŞADIK'

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, son yılların en büyük dolu felaketini yaşadıklarını belirterek, "Bu zamana böylesini görmedik. Bu yıl tam ürünler iyi olacak derken, iyi verim beklerken aniden şiddetli dolu ile karşılaştık. Buğday tarlalarına da dolu yağmışsa şimdiden daha yüzde 100 hasar olduğu kanaatindeyim. Tam yüzümüzün güleceği bir yıl diyorduk ama böyle felaketlerle karşılaşıyoruz. Şu anki görüntüsüyle büyük bir afat yaşadık diyebilirim" dedi. Akgün, Ziraat Odası olarak hemen köylerde hasar olup olmadığı konusunda araştırma başlattıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Şiddetli dolu yağışı

Ceviz büyüklüğündeki dolu detaylar

Doludan kaçanlar

Saçak altına sığınanlar

Dolu yağısı ve insanlar

Beyaza bürünen caddeler

Esnafın dolu temizlemesi

Doluda yürüyenler

Esnafla röp.

Erdal Akgün ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

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Amanos şehidi Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandı

HATAY'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan evli Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25), Adana'da düzenlenen törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Onur Ertekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile şehidin operasyonda yer alan silah arkadaşları atıldı. Törende şehit için dualar okundu. Şehidin öz geçmişinin okunduğu törenin ardından, Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi uçakla memleketi Samsun'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şehit cenazesinin gelişi

Şehit namazının kılınması

Askeri erkan görüntüsü

Şehit cenazesinin gidişi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Manisa'da Gaziantep rüzgarı

Fıstığı, baklavası ve acı biberiyle ünlü Gaziantep'in kültürü, Manisalılar'a tanıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde, Gaziantep Tanıtım Günleri'nde, Manisalılar yöreye özgü yemeklerin ve baharatların tadına vardı.

Türkiye'nin önemli kültür şehirlerinden biri olan Gaziantep yöresel ürünleri ve eşsiz mutfak lezzetleri Manisalılarla buluştu. Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından Manisa'da ilk kez gerçekleşen Gaziantep Tanıtım Günleri başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde tanıtım günlerine Manisa'daki Gaziantepli vatandaşlar ilgi gösterdi. Tanıtım günlerinde Gaziantep'in meşhur baklavası, Antep fıstığı, kebapları, kuru dolmaları ve acı biberleri Manisalılar'ın ilgisini çekti. Kilosu 70 lira olan deli biber, kilosu 50 liraya satılan isot fuarın en çok dikkat çeken ürünleri oldu. Tanıtım günlerinin açılışında konuşan Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, Türkiye genelinde Gaziantep'i tanıtım atağı başlattıkları ve ilk durağın Manisa olduğunu söyledi. Hasan Özaygut, "1 Nisan'a kadar burada kültürümüzü, yöresel ürünlerimizi tanıtacağız. İlk gün olmasına rağmen insanların akın akın geldiğini görüyoruz. Gaziantep bir gastronomi şehridir. Gaziantep'te görmek istediğiniz ne varsa, minyatürü burada mevcuttur" dedi.

GAZİANTEP'İ TANIMAK İSTEYENLERE DAVET

Manisalıları Gaziantep Tanıtım Günleri'nde davet eden Özaygut, "Antep'i yaşamak isteyen, Antep'i görmek isteyen ilk önce gelsin burada Antep'i tanısın sonra Antep'e gitsin. Sloganımızla, 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' diyoruz. Antep gezilecek güzel bir şehir. Dünyanın en büyük açık hava müzesi olan yer. Dünyanın en büyük hayvanat bahçesinin olduğu, 30'a yakın müzenin olduğu bir alan. Baklavasından, kebabından, baharatından, peynirinden, el sanatlarından, bakırcığa kadar her şey Manisa Büyükşehir Belediyesi fuar alanında halkımızın 6 gün ziyaretine açık olacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gaziantep yöresine özel kebapların yapılışından genel görüntü

Fuar alanından görüntü

Fuarı gezen vatandaşlardan görüntü

Baharatlardan, antep fıstıklarından ve baklavalardan görüntü

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut'un konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,

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Çaykur'da mevsimlik işçiler artık 180 gün çalışacak

ÇAYKUR ile Öz Gıda İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle 9 bin 500 dolayındaki mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 120 günden 180 güne çıkarıldı. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, "Mevsimlik çalışanlarımız 180 gün çalışma hakkı elde etti. İşçilere çok önemli ek avantaj sağlamış olduk" dedi.

Çaykur Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Kamu İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Erhan Polat, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ ve Başkan Yardımcısı Habib Çakır katıldı.

Törende konuşan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, kurumda çalışan 9 bin 500 dolayında mevsimlik işçinin 120 gün çalışma hakkının yapılan yeni düzenlemelerle 180 güne çıkarıldığını açıkladı. Sütlüoğlu, "Bundan böyle mevsimlik çalışanlarımız en 180 gün çalışma hakkı elde etti. İşçilere çok önemli ek avantaj sağlamış olduk. Bu durum işçilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ŞAHİN: TARİHİ BİR ANLAŞMA SAĞLANDI

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin de Çaykur ile tarihi bir anlaşma gerçekleştirdiklerini belirterek mevsimlik 4 ay çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını söyledi. 2007 yılında Çaykur'la birlikte çalışmaya başladıklarını ve o tarihte işçilerin çalışma sürelerini 5 ay 29 güne çıkarma sözü verdiklerini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın iradeleri ile taşeron ve mevsimlik işçilerle ilgili değişiklik yapıldı. Bunu yaparken birinci önceliğimiz çay ve Çaykur'u güvenli geleceğe taşımaktı. Genel Müdürümüzle kurumda hakikaten önemli değişiklikler oldu. Yeni yatırımlar yapıldı. Çalışma alanları değişti. İşçiler daha önceki dönemlerde görülmeyen haklara kavuştu. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu sözleşme ile Çaykur işçileri 180 gün çalışacak. Bu sürenin üzerinde Çaykur büyüdükçe, belki bir gün 9 ay 29 gün protokolüne de imza atmayı Allah bize nasip eder"

ARSLAN: BU PROTOKOL ÇAYKUR'UN BAŞARISININ GÖSTERGESİDİR

Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bügün tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek "Tarihe not düşüyoruz. 70 yıllık Çaykur'un tarihinde ilk kez mevsimlik işçiler 180 gün çalışacağı bir noktaya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 180 gün çalışma şartlarının oluşması Çaykur'daki başarının bir göstergesidir. Çaykur'u dünya şirketi yapma çabasının bir ürünüdür. İşçimize 180 gün çalışabilecekleri bir imkan sağlanması çok önemli. Bu sürecin mimari Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımıza teşekküre diyoruz. İşçi işveren ilişkilerini çatışma ile değil uzlaşma üzerine inşa etmeye çalışan bir sendikayız. Çaykur'un daha kaliteli hizmet vermesi, dünya markası olması bizim arzumuzdur. Tarihi bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çaykur ile Öz Gıda İş Sendikası arasında mevsimlik işçilerin 180 gün çalışması için hazırlanan protokol imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel Müdür açıklamaları

İmza töreni detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA