DHA YURT BÜLTENİ-15

08.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:46

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri başında dua etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Niğde'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şehit kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret etti. İnce, "Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Onların bıraktığı davayı, bayrağı en güzel temsil etmek için gayret içerisinde ülkemizin birliğini, dirliğini, kardeşliğimizi bozmak isteyen kim olursa olsun bütün hainlere en güzel dersi vermek adına gayret içerisinde hepimizin çalışmalara devam etmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

VALİLİK ZİYARETİNiğde Valiliği'ni ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce, burada açıklamalarda bulundu. İzleme, Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Niğde'ye geldiğini anlatan İnce, "Cumhurbaşkanımızın bir sözü var 'devleti temsil etmek ancak milletin gönlünü kazanmakla olur'. Buradan hareketle İçişleri Bakanlığı olarak, İzleme, Değerlendirme Sistemi projesini gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile bakanlıkla kentlerimiz arasındaki bağı kuvvetlendirmek, vatandaşımızın bakanlıktan aldığı hizmetlerin kalitesini ölçmek, yerinde görmek, varsa tıkanıklıklar bunları yerinde çözmek amacındayız. Güzel uygulama örnekleri varsa bunları tespit etmek ve diğer illerimizde de yaygınlaştırmak adına böyle bir projeye imza atıyoruz" dedi.Bakan Yardımcısı İnce, proje kapsamında Türkiye çapında 81 ilde bir değerlendirme yapıp, bunların sonuçlarına göre tedbir alacaklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü--------------Bakanın karşılanması-Valilikte basın açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.Öğle saatlerinde Gaziantep Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, milletvekillleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan ile partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşıp sohbet etti. Bir süre havalimanında partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra STK temsilcileri ve iş insanları ile yapacağı toplantı için otele geçti. Kılıçdaroğlu'nun akşam aynı otelde 'Atatürk'ü Anlamak' konulu seminere katılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü-------------Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Partililerin karşılamasıKemal Kılıçdaroğlu'nun partilierle tokalaşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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Zabıtalar tekme tokat dövdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zabıta ekipleri sokakta zeytinyağı satan bir kişinin tezgahını kaldırırken, yağ satan kişiye yardımcı olmaya çalışan kişiye tekme tokat saldırdı. Çok sayıda zabıtanın genci tekme tokat dövmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddelerde kaldırımlara eşya koyan esnaf ve seyyar satıcılık yapan vatandaşları uyararak, tezgahları kaldırdı. Zabıta ekipleri, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde zeytinyağı satan bir kişinin tezgahını kaldırmak istedi. O sırada A.E. isimli genç, zeytinyağı satan kişiye yardım etmek istedi. Zabıta memurları ile yağ satan kişi ile kendisine yardımcı olmak isteyen kişi arasında tartışma yaşandı. Zabıta memurları, A.E.'yi uzaklaştırmak isterken, bir anda tekme tokat saldırdı. Çok sayıda zabıta memurunun saldırısına uğrayan kişi, çevredekiler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Bu sırada tezgah kamyonete yüklendi.

Çevrede bulunan vatandaşlar yaşananları cep telefonuyla görüntülerken, tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü--------------Yaşanan tartışmadan görüntü-Tezgahın araca yüklenmesi-Zabıta ekiplerinin müdahalesi ve tartışmalar-Zabıta memurlarının saldırısı-Vatandaşların saldırıya uğrayan kişiyi alandan uzaklaştırması

HABER: KOCAELİ,

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Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.Adıyaman-Kahta Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde ağaca asılı erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık görevlileri, cesedin yaklaşık 20 gündür asılı olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ceset için kimlik tespit çalışması başlatılırken, olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü-------------Olay yeriCeset ağaçta asılı haliPolislerin önlem almasıCenaze aracına konulmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Edirne'de Barış Pınarı Harekatı'na kermesli destek

Edirne'de, merkeze bağlı 26 köyden 97 kadınları birlikte toplam 150 kişi Belediye Başkanlığı organizasyonda bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amaçlı kermes düzenledi.Edirne Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek için Saraçlar Caddesi'nde kermes düzenledi. Kermese kent merkezine bağlı 26 köyden toplam 97 kadın da yöresel ürünleriyle destek verirken, el emeği göz nuru eşyalar da Mehmetçik için satışa sunuldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kermesin açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'nin tüm renklerinin Mehmetçiğe destek vermek için bir araya geldiğini dile getirdi. Kermese belediye personeli, TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Kırsalın Doğal Köy Pazarı, Edirne Belediyesi'ne bağlı Emek Evi'nde bulunan kadınlar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve Edirne esnafı da destek verdi. Kermesin tek amacının Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Gürkan, "Bütün Edirne'nin ortak bir hedef, ortak bir amacı, ortak bir söylemi var; o da Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milli birliği ve vatanı savunmak için kahramanca, fedakarca çarpışan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe canı gönülden destek vermek. Dolayısıyla bu vatanın hiçbir karışını, hiçbir zerresini, hiçbir santimetre karesini kim olursa olsun hiç kimselere bırakmaya niyetimiz yok. Atalarımız, dedelerimiz, büyüklerimiz, cumhuriyetimizin kurucuları, Türkiye Cumhuriyet'ini savaş meydanlarında bedel ödeyerek, can vererek, kan dökerek ödediler. Dolayısıyla vatanımızın birliğine, bütünlüğüne kastedecek kim olursa olsun; ister terör örgüt, ister bir devlet, ister emperyalist. Kim olursa olsun bu memleketin birliğini, beraberliğini bozmak için bizimle kana kan, dişe diş mücadele etmek zorundadır. Türk Milleti'nin her bir ferdi bu konuda azimlidir, kararlıdır, inançlıdır" dedi. TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan da, "Bugün çok anlamlı bir gün. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek amaçlı bir kermes düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri vatanın şerefidir, namusudur. Biz bu şeref ve namus için Edirne kadınları olarak bu kutsal amaçla destekte bulunuyoruz. Bu ülkeyi kimsenin bölmesine izin vermeyeceğiz. Bugün burada da bu birlik ve beraberlik bunun mesajını vermiş oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Kermesten detaylar-Kermesin açılışı-Başkan Gürkan'ın konuşması-Elmas Aslan'ın konuşması-Kermesteki ürünler

-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA