DHA YURT BÜLTENİ - 13

30.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:47

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (8)

ÖZEL HASTANEDEN TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldürüp, bir polis memurunu da ağır yaraladıktan sonra yaralı halde yakalanan cinayet zanlısı Enver Yıldız (30), özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla mahkum koğuşunun bulunduğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------Zanlının hastaneye getirilmesinden görüntü,-Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilmesinden görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Otomobil sulama kanalına uçtu; sürücü yaralı

Kahramanmaraş'ta, aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada, sürücü Süleyman T. (26) hafif şekilde yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Sümbüllü Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Süleyman T. yönetimindeki otomobile, kavşakta dönüş yaparken Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nden gelen Mustafa K.'nın kullandığı 06 GB 8398 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman T., otomobiliyle sulama kanalına uçtu.Kanala ters düşen otomobilde sıkışan Süleyman T.'nin ilk yardımına koşan ise Mustafa K. oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Süleyman T., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü-------------Otomobilin yanındaki sürücü (kırmızı ceketli)İtfaiye ekibinin merdiven indirmesiSüleyman T.'nin merdivenden çıkmasıAmbulansa alınmasıSulama kanalındaki araçtan detayKazaya karışan diğer araçOlay yerindeki polislerSüleyman T.'nin ambulanstan indirilmesiHastaneye alınmasıAcil servis önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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İzmir'de karla mücadele İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde bu sabah başlayan ve kısa sürede şiddeti artan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kentte bu sabah başlayıp, etkisi artan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açma ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, yolda kalan kişiler de kurtarıldı. Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar'ın Kavacık Mahallesi Hava Radar yolu, Kemalpaşa- Spil yolu, Kemalpaşa'nın Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: İZMİR,

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Malatya'da 82 mahalle yolu kardan kapalı

Malatya'nın yüksek kesimlerimde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yükseklerde, 82 mahalle yolu da yoğun yağışın ardından ulaşıma kapandı.Malatya'da son günlerde yağan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Bugün şiddetini artırarak devam eden kar yağışının ardından kara yollarında buzlanma oluştu. Pütürge, Yeşilyurt, Yazıhan, Kuluncak ilçeleri ve Malatya-Sivas yolunda şiddetini artıran kar yağışı sonrası 82 mahalleye ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Yolların açılması için ekipler iş makineleriyle seferber olurken, kent içi ve şehirler arası yolların kapanmaması için tuzlama yapıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Taha AYHAN/MALATYA,

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Ilgaz'da yeterli kar yağmadı, sezon açılmadı

Çankırı'nın kayak merkezi Ilgaz'da, kar yağışının beklenen seviyede olmaması nedeniyle sezon açılamadı. Gelen az sayıda tatilci, plastik kızaklarla kaymayı tercih etti.Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve her kış binlerce kayakseveri ağırlayan Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sezon henüz açılmadı. Pistlerde kayak için yeterli kar bulunmazken, gelen az sayıda tatilci plastik ve tahta kızaklarla kaymayı tercih etti. Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veren Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yıldırım, kar yağışının yeterli olmaması nedeniyle sezonun henüz açılamadığını söyledi. Yıldırım, "Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşmadı. Bu yüzden tesis kayak yapmaya müsait değil. Burada rakım 1300 metreden başlıyor. Üst seviyelerde 70 santimetre kar var; ama bu bölgelerde yeteri kadar kar yok. Bu da bir dezavantaj oluşturuyor. Yılbaşından sonra yoğun kar yağışı bekliyoruz. Yıldıztepe, kar ile doğanın birleşmesiyle çok daha güzel oluyor. Tek dileğimiz kar yağması" dedi.Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne gelen kayaksever Mustafa Sarıdoğan da, "Geçen seneye göre bu sene kar az. Henüz burada sezon başlamadı. Yeteri kadar kar yok. Beklenen bir durum değil, geçen sene bu günlerde daha çok kar ve yoğunluk vardı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Yıldıztepe Kayak Merkezi'nden görüntü-Kayak antrenörü ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICA/ILGAZ(Çankırı),

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İzmir'in dağları karla kaplandı Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, İzmir'in dağlarını da beyaza bürüdü.Kent merkezini çevreleyen Nif Dağı ve Yamanlar Dağı, Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Urla'nın tepelerine kar yağdı. Kar, yerleşim alanlarına düşmezken, yağmurla beraber esen şiddetli rüzgar, özellikle Bornova Evka 3, Evka 4 gibi yüksek mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Görüntü Dökümü-------------İzmir'in tepelerinden kar görüntüleri

HABER: Ergin KARATAŞ - KAMERA: Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

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DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki gösterdi. Açıklamaya CHP Bayraklı İlçe Örgütü de katılarak Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz ettiklerini açıkladı.DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki göstermek üzere Bayraklı Sevgi Yolu'nda basın açıklaması düzenledi. CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın da katıldığı açıklama öncesinde, bir grup, müzik eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 50 kişilik grup, pankartlar taşıdı. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak "Bu ülkenin inançlı, yurtsever yurttaşlarını ne kar yağışı ne soğuk hiçbir şey durduramaz. Bunun en büyük kanıtı sizlersiniz. Bizler biliyoruz ki birleşe birleşe kazanacağız" dedi. 'Kanala değil emekçiye bütçe' sloganları atan grup, açıklama sonrasında bireysel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne giderek, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik itiraz dilekçelerini verdi. DİSK adına açıklama yapan Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Bu ücreti asla kabul etmiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Açıklama öncesi çekilen halaydan görüntülerCHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş'un konuşmasıDİSK 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız'ın konuşmasıKalabalıktan detay görüntüSloganlardan görüntü

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Onur ATIŞ/İZMİR,

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Kaynak: DHA