DHA YURT BÜLTENİ - 12

SAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yi (26) darbettiği iddiasıyla tutuklanan Gamze Kanık'ın (19), o anlarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Tüm sağlık personelinin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele sürerken, İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde görevli doktor Z.K., 23 Mart'ta şiddet mağduru oldu. İddiya göre, eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze Kanık'ı alıp, hastaneye geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, kuzenlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu.

'SEN NE BİÇİM DOKTORSUN?'Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler, pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırmaya başladı. İkili doktoru muayene masası ve duvar arasına sıkıştırdı. Gamze Kanık, doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı.Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Gamze Kanık ve Deniz A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenlerden Gamze Kanık tutuklandı, Deniz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.O ANLAR KAMERADAGamze Kanık'ın hastanede doktoru darp ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kanık'ın doktora saldırması ile görevliler ve acil servis doktorlarının araya girmesi yer alıyor.

SAMSUN

Kars'ta 4 yerleşim yeri, karantinaya alındı KARS'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ile Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Susuz ilçesinin Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronvirüse karşı alınan tedbirler kapsamında; karantina uygulanan Türkmeşen köyü, Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi, Erdağı köyü ile Karabağ köyüne giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.

KARS

Anamur'da alışveriş merkezlerine metrekare uyarısı

MERSİN'in Anamur ilçesinde iç ölçümü 50 metrekareyi geçen marketlere kontrollü müşteri alınması konusunda uyarı afişi asıldı.Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu ve Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici'nin de katıldığı etkinlik kapsamında 200 metreye kadar olan yerlerde içeriye afişler asıldı. Kaymakam Gültekin, vatandaşın kurallara uymalarını ve özellikle bu kritik dönemde evde kalmalarını istedi. Çok acil bir ihtiyacı olmadığı sürece, mutlak surette vatandaşımızın evde kalması konusunda uyaran Kaymakam Gültekin, bu uygulamada bir sınırlamanın olmadığını kaydetti.

ANAMUR(Mersin)

Koronavirüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de, koronavirüs olabileceğinden şüphelenip, ihbarda bulunan Durmuş E. (41), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı.Kentte oturan Durmuş E., 3 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Durmuş E., gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi. Ancak Durmuş E., bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı. Melikgazi ilçesi Vatan caddesinde rahatsızlanan Durmuş E., koronavirüsten şüphelenerek polis ve 112 acil sağlık ekibine haber verdi. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E.'ye müdahale etti. Durmuş E., ambulansa bindirilerek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve gözlem altına alındı. Belediye ekipleri, Durmuş E.'nin oturduğu bank ile çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Cadde, daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.

KAYSERİ

Konya'da salgın nedeniyle sosyal yardım kampanyası başlatıldı

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yardım ve destek kampanyası başlatıldı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle telekonferans üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yapılacak destek çalışmalarının istişare edildiği toplantıda Konya'nın belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, sanayicileri ve işletme sahiplerinin her zaman olduğu gibi bu süreçte de birlikte hareket etmesi kararlaştırıldı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletin büyük bir çaba içinde virüsle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bize düşen bu sınavdan başarıyla geçmek ve en az zarar ile atlatmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletimiz büyük bir çaba içinde virüsle mücadele ediyor. Bu zor süreçte hepimiz taşın altına elimizi koymalı ve kardeşliğimizi göstermek için bu günleri bir fırsat olarak görmeliyiz" dedi.Son 1 ayda 10 bin kişiye yardım ettiklerini ifade eden Altay, "Bu şehir ne zaman kendilerine ihtiyaç olsa, infak etme ve yardımda yarışmayı seven bir şehir. Biliyorsunuz, son zamanlarda işletmeler kapandı, kardeşlerimiz aşsız kaldı. Bugüne kadar üreterek ve hizmet ederek bu şehre destek olan kardeşlerimizin yanında durma sırası bize geldi. Dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan Konya için şimdi Konyalıya yardım etme zamanı" diye konuştu.Gücünü köklü tarihinden alan bu şehirde hiçbir dönemde açta ve açıkta kimsenin kalmadığını ifade eden Altay, şunları söyledi: "Hele ki yaklaşan mübarek Ramazan ayı bizim için iyi bir fırsat. Aşı kaynamayan ev, neşesi eksik çocuk, mutfağı boş anne ve ne olacak diye düşünen baba bırakmamak için şimdi sıra bizde. Konya'mızda belediyelerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz, iş adamlarımız bir araya gelerek büyük bir hayır ve bereket organizasyonuna imza atacağız. Bu bereketli yolda yıllardır mazlumlara kol kanat geren dernek ve vakıflarımızla iş birliği yaparak güçlerimizi birleştiriyoruz. Konya her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapacaktır, bundan hiçbir şüphemiz yok. Bir elin verdiğini diğer el görmeden şehrimizin kardeşliğini artıracağız. Allah her bir kardeşimizden razı olsun."Bağışlar Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Hesabına (TR 53000 1500 15800 731 000 8519) yapılabiliyor.

KONYA

Tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı MUŞ'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipide mahsur kalan 2 araçtaki 3 kişi kurtarıldı.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tipiyle birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Ilıca köyü yakınlarında saat 23.00 sıralarında iki araçta bulunan 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, İl Özel İdaresi'nin iş makinelerinin desteğiyle bölgeye ulaştı. Ekipler, yaklaşık 4 saat sonra mahsur kalanları kurtardı.

MUŞ

Gitarlı korona önlemi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir müzik markette koronavirüse (Covid-19) karşı sosyal mesafeyi korumak için gitarlar yan yana dizilerek önlem alındı.Serik Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren müzik market sahibi Sedat Şimşek, dükkanında bulunan gitarları yan yana dizerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için önlem aldı. Gitarlarla güvenli sınır belirleyen Sedat Şimşek, "Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım" diye uyarı yazısı da astı.Sedat Şimşek, "Sosyal mesafeyi koruyabilmek için böyle tedbir aldık. Kendi işimize uygun olsun diye gitarlarla tedbir aldık. Müşterilerimizden tepki yok aksine memnuniyetle karşılıyorlar" dedi.Uygulama vatandaşların memnuniyetiyle karşılandı.

SERİK

Karpuz üreticisinde fiyat endişesi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde erkenci karpuz üreticileri koronavirüs nedeniyle pazar sıkıntısı çekileceğini ve fiyatların düşebileceğini söyledi.Serik'te erkenci karpuz üreticileri fideler çiçek açmaya başlayınca, örtüleri açarak dal kırımına başladı. Üreticiler geçen yıl kilosu 2,5- 3 lira civarında olan erkenci karpuzun bu yıl koronavirüs nedeniyle fiyatının düşebileceğinden endişeli olduklarını söyledi.Yeşilyurt Mahallesi'nden karpuz üreticisi Emrullah Kılınç, "Erken ekim karpuz 18 Şubat'ta ekime başlandı. Şu anda üzerindeki plastikleri açıp dallarını ayırıyoruz. Karpuz çiçeğini gösterdi. Ramazan Bayramı'nda ilk ürünü alacağız. Bu yıl geçen yıla bakınca beklentimiz zayıf, koronavirüsten dolayı. Virüs olmasaydı fiyatlar kilosu 2- 2,5 lira arası olurdu ama şimdi daha düşecek. Geçen yıl kilosu 2,5-3 liraydı. 10 dönümlük alanı ektik. Virüsten dolayı sıkıntı var" dedi.

SERİK

Kayseri'de koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü.Kentte, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler artırıldı. Kente giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacıyla polis ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Polisler, kent girişinde durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların kimliklerini kontrol etti. Uygulama noktalarında bulunan sağlık ekipleri ise koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarda bulunanların ateşlerini ölçtü. Sağlık bilgileri sorularak gerekli kontrolleri yapılan sürücü ve yolcular, koronovirüse karşı da bilgilendirildikten sonra yola devam etti.

KAYSERİ

Pideli 'Evde kal' mesajı

YURT genelinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde polis ve sağlık ekiplerinin 'Evde kal' çağrısına Antalya'da pide ve lahmacun yapan işletme de destek verdi.Turizm kenti Antalya'daki bir lahmacun ve pide işletmesi, üzerine peynir ve İSOT ile 'Evde kal' yazdığı pide ve lahmacunları müşterilerine gönderdi. İnsanların zor günlerden geçtiğini birlik ve beraberliğe her zamankiden daha fazla ihtiyacı olduğu söyleyen işletme sahibi Ahmet Yılmaz, vatandaşların evde kalmalarını rica etti. Yılmaz, "Vatandaşlarımız sağlıkları için evde kalsınlar. Biz onlar için çalışıyoruz. Bir telefonla hizmeti ayaklarına kadar götürüyoruz" dedi.İşletme sahibi Ahmet Yılmaz ve kardeşi Salih Yılmaz, üzerinde 'Evde kal' yazılı pide ve lahmacunu müşterilerine gönderdi.

Personelin birlikte evde kal sağlıklı kal demeleri

ANTALYA

