DHA YURT BÜLTENİ - 11

20.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:17

10 gündür kayıp Sinem, polis merkezi önüne bırakıldı

İZMİR'in Tire ilçesinde, 10 gün önce ortadan kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Sinem T. (15), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne bırakıldı. Kızına kavuşmanın sevincini yaşayan baba Nevzat T., "Bir genç, kızımı baskı altına alıp, kaçmaya zorlamış. Kızım inandığı bu kişi ile Denizli'ye gitmiş. O kişinin halasının evinde kalmışlarö dedi.

Tire Ersan Kirazoğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi olduğu ve bir süre önce devamsızlıktan okuldan atıldığı öğrenilen Sinem T., geçen 8 Ocak'ta, "Böyle bir şey yapmak istemezdim. Hepinizi çok seviyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın" yazılı bir mektup bırakıp, sabaha karşı ortadan kayboldu. Kızının hayatından endişe eden market işletmecisi Nevzat T., polise kayıp başvurusunda bulundu. Nevzat T., bir yandan da kızını kendi imkanları ile aramaya başladı. Kızının hayatından endişe eden Nevzat T., gören ya da yerini bilenlerin kendisine veya en yakın polis veya jandarma karakoluna bilgi vermelerini istedi. Babanın yardım isteği yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldı.

Her yerde aranan genç kız, geçen 18 Ocak'ta, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne bırakıldı. Polis, 10 gündür kayıp olan Sinem T.'yi pedagog eşliğinde ifadesine başvurduktan sonra ailesine teslim etti. Kızlarına kavuşan aile büyük sevinç yaşadı. Sinem T.'nin Denizli'de bir erkek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Polis, Sinem T.'nin evinde kaldığı erkek arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı.

'KIZIMI BASKI ALTINA ALIP KAÇMAYA ZORLAMIŞ'

Sinem'in 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirten baba Nevzat T., "Bir genç, kızımı baskı altına alıp, kaçmaya zorlamış. Kızım inandığı bu kişi ile Denizli'ye gitmiş. O kişinin halasının evinde kalmışlar. Kızımın anlattıkları şimdilik bu kadar. Kendisi benden çekindiği için ablasının yanına gönderdim. Şimdilik kendisine baskı yaratmamak için bir şey sormuyoruz. Ancak, sağ salim kendisine kavuştuğumuz için biraz olsun rahatladık. Kızlarımdan bana açık olmalarını beklerdim. Daha önceden böyle bir durum olduğunu bilseydim, Olaylar bu aşamaya kadar en azından gelmezdi. Bunu karşı tarafın yanına bırakmayacağım. Hukuksal yönden hakkımızı arayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sinem Tapkın'ın fotoğrafıBaba Nevzat Tapkın ile röp.Nevzat Tapkın'ın cep telefonundan kızının fotoğrafını gösterirken görüntüsü

Haber - Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir), ==============================

Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Tarık Parım (40), birlikte yaşadığı Filiz T. (Toker) (39) tarafından kolundan ve bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Parım'ın hayati tehlikesi bulunmazken, Filiz T. gözaltına alındı.Olay, saat 14.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi 2334 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tarık Parım ile birlikte yaşadığı Filiz T. birlikte içki içmeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Filiz T. mutfaktan aldığı bıçakla Parım'ı kolundan ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Parım, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan Filiz T. emniyete götürüldü. Tedaviye alınan Parım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Olayı duyduktan sonra oğlunun evine gelen baba Kamil Parım, "Telefonla haberi aldım. Oğlumu, birlikte yaşadığı sevgilisinin bıçakladığını öğrendim. Birlikte alkol almışlar. Alkolün tesiriyle kavga etmişler. Alkol olmasa çok iyi geçiniyorlardı. Oğlum sevgilisi tarafından bıçaklandığı için çok üzgünüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Evden detaylarPolis ekiplerinden görüntülerEvin içinden detay görüntülerOlay yeri inceleme ekiplerinden görüntüBaba Kamil Parım'ın konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Fethi Sekin'in babası, oğlunun adını taşıyan serginin açılışına katıldı İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını engellerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin (69), oğlu adına Muğla'da açılan el işi sergisi açılışına katıldı. Baba Sekin, Türkiye'yi dolaşarak, birlik beraberlik mesajı verdiğini söyledi.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin, birlik- beraberlik mesajı vermek için 3 yıldır ülkeyi geziyor. Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir hayırseverin hediye ettiği, oğlunun baş harflerini taşıyan '23 FS 223' plakalı otomobille ziyaretlerini sürdüren Mehmet Zeki son durağı, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe oldu. Baba Sekin, oğlu anısına Balarısı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin elişi eserlerinden oluşan 'Fethi Sekin Kalbimizde' isimli resim serginin açılışına katıldı. Menteşe Kaymakamlığı'ndaki etkinliğin açılışında; Kaymakam Caner Yıldız, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Gökhan Çobansarı, Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Müdürü Batuhan Mavi, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ile davetliler yer aldı.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin, "Okullarda ve üniversitelerde düzenlenen programlara konuşmacı olarak katılıyorum. Ülke, vatan ve bayrak sevgisini anlatıyorum. Bu konularda gençlerimizi bilinçlendiriyorum. Aydın'da yaşayan kızımın yanına döndükten sonra İzmir, Balıkesir ve İstanbul illerini dolaşacağım. Kahramanımızı anlatmaya devam edeceğim. Güzel ülkemizde bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar. Camide, hastanede, öğretmenevinde, okulda, kütüphane, orman, cadde ve sokakta oğlumun ismi yaşatılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Mehmet Zeki Sekin'in sergiyi dolaşmasıMehmet Zeki Sekir ile röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, ==============================

Tuğba öğretmenin ölümüne soruşturma

ÇANKIRI'da yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün (30) ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Anne Nazlı Açıkgöz, "Kızımın konuştuğu çocuk Tuğba'ya 'sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin, sen yalnız evde öleceksin' diye mesajlar atmış. Benim kızım kendini asla asmaz, asla intihar etmez, asla öyle biri değil" dedi.Çankırı merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Tuğba Açıkgöz'den geçen 14 Ocak'ta haber alamayan yakınları, eve gitti. Çilingir yardımıyla girilen evde Tuğba Açıkgöz, eşarpla su borusuna asılı halde bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğba öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDUAncak daha sonra Tuğba'nın intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M.'den şüphelenerek şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tuğba Açıkgöz'ün ablası Munise Açıkgöz, polise verdiği ifadesinde, kardeşinin intihar edecek birisi olmadığını söyleyerek, "Kardeşimin görüştüğü M.M. psikolojik sorunları olan birisiymiş. Daha önce de kardeşimi darbetmiş ve tehdit içerikli mesajlar atmış. Kardeşimin vefatından sona vücudunda morluklar olması ve parmaklarında kırıklar olması bu durumu doğruluyor. Komşularından biri olayın olduğu gece Tuğba'nın dairesinden tartışma seslerinin geldiğini söyledi. Ben bu olayın intihar olmadığını düşünmüyorum. M.M. isimli şahsın kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum. M.M.'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.Tuğba Açıkgöz'ün kardeşi Abdulsamet Açıkgöz ise, "İntihar süsü verilerek cinayet işlendiğini düşünüyorum. Olayın olduğu gece evden gürültü duyulması, annemin Tuğba'nın vefatının ardından yıkadığı esnada vücudunda gördüğü morluklar bunu göstermektedir. Delillerin toplanmasını, soruşturmanın genişletilmesini istiyorum. M.M.'den davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

'M.M.'DEN ŞİDDET VE BASKI GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI.'Tuğba Açıkgöz ile bir süre ev arkadaşlığı yapan G.D. ise, M.M.'nin sürekli yaşadıkları eve gelmesinden dolayı rahatsız olup, evden ayrıldığını söyleyerek, "Tuğba abla kendisini asacak birisi değildir. Ben M.M.'nin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Daha önceden Tuğba'yı darbettiğini ve ara ara kavga ettiklerini biliyorum" diye konuştu. İzmir'de yaşayan arkadaşı Z.T. ise Tuğba Açıkgöz'ün M.M. ile geçen yıl Ağustos ayında tanıştığını kaydederek, "Tuğba bana telefonda, erkek arkadaşından baskı ve fiziksel şiddet gördüğünü anlattı. Tuğba'nın bana anlattığına göre, M.M. kendisine sürekli 'sen ölmeyi hak ediyorsun', 'sen yalnız öleceksin' gibi söylemlerde bulunmuş. Ben Tuğba'nın intihar ettiğine inanmıyorum. Eğer intihar etseydi, bu kendini asarak değil, ilaç kullanmak gibi daha kolay yöntemleri denerdi. Bu olayda M.M'nin etkisinin olduğunu düşünüyorum."

ANNE: YÜZÜNDE MORLUK VARDIDHA'ya konuşan anne Nazlı Açıkgöz ise kızının olaydan 1 gün önce yanlarına geldiğini, sonra yüzünü cenazesini yıkarken gördüğünü anlattı. Nazlı Açıkgöz, "Baktım yüzü bembeyaz, simsiyah kaşlar. Kızımı kendi ellerimle yıkadım. Yüzünde morluk, kalçasında morluk, vücudunda 3 yerinde morluk vardı. Boynunun arkası kırılmış, yüzünde çizik vardı. Parmakları kırık. Kızımı sevdim, ben sevdim kızım güldü, ben sevdim kızım güldü" dedi.

'KIZIM ASLA İNTİHAR ETMEZ'Kızının konuştuğu erkek arkadaşından tehditler aldığını öğrendiğini söyleyen anne Nazlı Açıkgöz, "Kızımın arkadaşları konuşurken duydum. Konuştuğu kişiden tehdit alıyormuş, mesajlar atıyormuş. Arkadaşlarına 'benden olayı gizlemeyin' dedim. Kızımın konuştuğu çocuk, Tuğba'ya 'sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin, sen yalnız evde öleceksin' diye mesajlar atmış. Arkadaşına söyledim 'bu mesajları polise göstereceksiniz' diye. Şikayetçi olduk. Ben de ifade verdim. Benim kızım kendini asla asmaz, asla intihar etmez, asla öyle biri değil. 3 tane üniversite okudu, çok çalıştı, aklı başında biriydi. Gülücük saçan hayırsever bir yavrumdu. Kim yaptıysa cezalandırılmasını istiyorum. Ben yandım Allah'ım da onları yaksın" diye konuştu.Baba Zekeriya Şenol Açıkgöz de suçluların cezalandırılmasını istediğini belirtti.

'EŞARBIN ÜZERİNDE PARMAK İZİ İNCELEMESİ GEREK'Avukat Alper Sarıca ise olaya ilişkin ciddi şüphelerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Başörtüsü kullanmayan saçı açık ve makyajlı bir kadının evinde pazardan satılan eşarbın bulunması ilginç. Yine, parmakları kırık bir kişinin düğüm atıp kendini asması da garip. M.M. isimli kişi pazartesi günü Tuğba'yı en son gören kişi. M.M. eve hiç gitmediğini söylüyor; ancak normalde de haftanın 7 günü orada kalıyor. Salı günü ölüm saati 10.00 görünüyor normalde. Ancak saat 10.00'da ailesi ile kahvaltı yapmaya ailesinin bulunduğu eve gidecekti. Annesi ulaşamayınca saat 11.24'te arkadaşını arıyor. Arkadaşı da ulaşamıyor. Saat 11.57'de M.M.'ye ulaşılıyor. M.M., Tuğba'dan haberi olmadığını şu anda Ankara'da havaalanı yolunda bulunduğunu söylüyor. Ancak aradan 20-30 dakika geçtikten sonra eve geliyor. Yine, Tuğba'nın kendini astığı söylenen su borusu Tuğba'nın boyu kadar ayakları yere değiyor. Bir de ona rağmen asılı yerin yanında ters çevrilmiş bir kova var. Eşarbın üzerinde ve evde parmak izi incelemesi yapılması gerekir. Yine M.M.'nin telefonunun sinyal verdiği baz istasyonu kayıtlarının, ölüm saatinde nerede olduğu ile ilgili savunmasıyla örtüşüp örtüşmediği değerlendirilebilir" dedi.Soruşturma kapsamında olayla ilgili M.M.'nin de ifadesine başvurulduğu, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Anne ve baba ile röp-Tuğba'nın evinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Ramazan SARICI/ÇANKIRI, =================================

Otobüs hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, yolcular yere savruldu

Düzce'de, halk otobüsü caddede hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Otobüste bulunan yolcular yere savrulurken, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsü aniden sağ tarafta bulunan sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular aracın içinde yere savrulurken, bazı yolcular ise başlarını ön koltuğa çarptı. Otobüste panik yaşanırken, yaralanan yolculara otobüste bulunanlar yardımcı oldu.Otobüsten inen sürücü ve bazı yolcular, hatalı dönüş yapan otomobilin sürücüsü kadına tepki gösterdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan yolculara olay yerinde müdahalede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otobüsün yolda ilerlemesi, -Otomobilin hatalı dönüş yapması ve otobüsün çarpması, -Yere savrulan yolcular-Yaralanan yolcular-Otobüs sürücüsü ve yolcuların sürücüye tepki göstermesi

HABER: DÜZCE, =====================

Karayolunda domuz sürüsü şaşkınlık yarattı

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, karayoluna inen yaklaşık 20 kadar yavru domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Geçen cumartesi günü, Serinhisar-Yatağan Karayolu'na çok sayıda domuz sürüsü indi. Domuz sürüsü, karayolunda ilerleyen yolcu minibüsünün önünde koştururken, yolcularda sürüyü cep telefonuyla görüntüledi. 20 kadar domuz sürüsü vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Bir süre karayolunda koşan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Karayolunda domuz sürüsünden -Sürüsünün koşmasından

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, ===============================

Yozgat, kar yağışıyla beyaza büründü

YOZGAT'ta sabah saatlerinden beri kar yağışı etkili olurken, kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Yozgat'ta bu sabah başlayan kar yağışının etkisi, öğle saatlerinde arttı. Kent merkezi, kar yağışıyla beyaza bürünürken, belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı kent genelinde 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafik polisleri de sürücüleri yollarda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kent merkezinden görüntü-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ===============================

Uşaksporlu futbolcular şaşkın ama gururlu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor'un evinde Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldığı maçın son anlarında, 3 kez tekrarlatılıp golle sonuçlanmayan penaltı, sahalarda ender görülen bir olay olarak tarihe geçti.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibinin 2 farklı önde olduğu maçın 90'ıncı dakikasında Ergene Velimeşespor'un kazandığı penaltıda İbrahim Fatih'in kullandığı atışı Uşakspor kalecisi Ersin Aydın sağ köşeden çıkardı. Hakem Egemen Artun, yardımcısının uyarısıyla Ersin'in kale çizgisinde hareket ettiği gerekçesiyle atışı tekrarlatıp tecrübeli file bekçisine sarı kart çıkardı.Ersin ikinci penaltıyı da yine sağ köşeden çıkartsa da atışı yine yardımcısının uyarısıyla tekrarlatan hakem Artun, kaleciyi 90+4'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı. Ev sahibinin oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için kaleye geçen stoper Levent Aktuğ, üçüncü penaltıyı da sol köşeden çıkarınca saha bayram yerine döndü. Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir kendisinin de olaya çok şaşırdığını belirterek, "Maç güzel bir hikayeyle sona erdi. Tekrarlanan 3 penaltının ikisini kalecimiz Ersin Aydın, birini ise oyuncumuz Levent Aktuğ kurtardı. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim" dedi.

ERSİN AYDIN VE STOPER LEVENT AKTUĞ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞIYOR TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Uşakspor-Ergene Velimeşespor maçında futbol sahalarında çok ender görülebilecek bir olayın kahramanı olarak, tekrarlanan üst üste 3 penaltı atışında gole izin vermeyen ev sahibi ekibin kalecisi Ersin Aydın ve stoper Levent Aktuğ büyük şaşkınlık yaşıyor. Uşak 1 Eylül Stadı'nda 2-0 önde oldukları maçın son dakikasında rakip takımın kazandığı penaltıda 2 kez gole izin vermeyen ancak kale çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle çift sarı kartla oyundan atılan file bekçisi Ersin, "Futbol hayatımda hiç şahit olmadığım bir olayı bizzat kendim yaşamış oldum" dedi. Ersin, "Karşılaşmanın yan hakemi çizgi ihlali yaptığım gerekçesiyle penaltıyı 2 defa tekrarlattı. Hakem bu 2 tekrarda 2 sarı karttan kırmızı kartla beni oyundan ihraç etti. Videoda görüldüğü üzere ilk penaltıda sol ayağım çizgide görünüyor. Bunu tekrar ettirdi. İkinci penaltıda çok az çıkmışım ama Süper Lig'de bile VAR sistemi olmasına rağmen böyle penaltılar atılıp ne kadar tartışılsa da gol verildi" açıklamasını yaptı.

"İhlal söz konusu olacaksa ikinci penaltıda rakip takımın oyuncuları atış kullanılmadan ceza sahasına giriyor" diyen tecrübeli kaleci, "Ben oyundan ihraç edildikten sonra kaleye takım arkadaşım Levent geçti. Levent de çok şükür penaltıyı kurtardı. Kurtarmamış olsa maç 2-1'e gelecek ve daha 4-5 dakika daha oynanacak. Kalecisiz 4-5 dakika oynamanın ne kadar sıkıntılı olduğunu herkes takdir eder. Bu arada biz 2-0 öndeyken maç 2-2 de bitebilirdi. Yanlış bir karar yüzünden bütün takım arkadaşlarımın tüm emekleri heba olabilirdi. Çok şükür atlatıp 2-0 kazandık. İnşallah bundan sonra böyle hakem hatalarıyla karşılaşmayız. Takım arkadaşlarımı tekrardan kutluyorum" diye konuştu.

Kaleci Ersin Aydın'ın 2 kez tekrarlanan penaltıyı kurtarmasına rağmen oyundan ihraç edilmesiyle üçüncü ve son kez kullanılan penaltıda kaleye geçip gole yine izin vermeyen stoper Levent Aktuğ ise "Hakemin penaltı kararından sonra kalecimiz Ersin 2 atışı kurtardı ancak ihlal gerekçesiyle oyundan atıldı. Ben de o an hissederek Ersin'den eldivenleri aldım ve hakemin inadına rağmen ben de penaltıyı kurtardım. Futbol kariyerimde bu zamana kadar gol attım, gol attırdım ama ilk kez penaltı kutardım. Bu çok özel ve mutlu edici bir duyguydu. Böyle bir anın içinde olduğum için mutluyum ve gururluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Uşakspor kalecisi Ersin Aydın'ın açıklamalarıUşakspor stoperi Levent Aktuğ'un açıklamalarıMaçın son anlarındaki penaltı atışları ve sonrasında yaşananlar

Haber: Feyzi DAVULCU - Kamera: UŞAK, ==============================

Kaynak: DHA