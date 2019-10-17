DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

17.10.2019 11:41

10.00/12.54

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek töreninin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

09.00

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katılacak. Quasar Tower, Şişli

Kaynak: DHA