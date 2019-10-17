DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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10.00/12.54-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek töreninin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
17.10.2019 11:41
10.00/12.54
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek töreninin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
09.00-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katılacak. Quasar Tower, Şişli
Kaynak: DHA