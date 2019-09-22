Dha istanbul bülteni-1

22.09.2019 09:01

KAÇAK GÖÇMENLER, SİLAHLARINI ÇEKEN POLİSLERE ALDIRIŞ ETMEDEN KAÇTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa, Tem Bağlantı Yolu Edirne istikametinde seyir halindeki panelvan minibüsten şüphelenen trafik polisi sürücüye dur ikazında bulundu. Minibüs sürücüsü durdurduğu aracından kaçarak kayıplara karıştı. Polisin yaptığı incelemede minibüsün kaçak göçmenlerle dolu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri takviye ekip beklerken, yaklaşık 60 kaçak göçmen silahlarını çeken polislere rağmen sağa sola kaçarak izlerini kaybettirdiler.

Olay TEM Bağlantı yolu Edirne İstikameti Bayrampaşa mevkiinde gece saat 02: 00 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen trafik polisleri Edirne istikametinde seyir halindeki 26 B 9087 plakalı panelvan minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Polis ekipleri minibüs sürücüsüne Bayrampaşa mevkiinde 'DUR' ikazında bulundu. Polisleri gören sürücü minibüsü kenara çekerek araçtan kaçtı. Sürücünün kaçtığını gören polis ekipleri minibüste inceleme yapınca aracın arkasının kaçak göçmenlerle dolu olduğunu tespit etti.

60 KAÇAK GÖÇMEN POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Polis ekipleri hemen telsizden olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören yabancı uyruklu kaçak göçmenler kapıları açarak inmek istedi. Bunun üzerine de polis ekipleri silahını çekerek göçmenlere durmalarını söyledi. Polisin silahını çekmesine aldırış etmeyen yaklaşık 60 kaçak göçmen minibüsten aşağı inerek sağa sola kaçarak izlerini kaybettirdiler. Kimi göçmen D-100 Karayolu istikametine kaçarken kimisi de Tem Otoyolu istikametine ve Bayrampaşa istikametine kaçtı. Bu anlar saniye saniye DHA kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen takviye ekipleri göçmenlerin kaçtığı yönlerde çalışma başlattı. Göçmenlerin taşındığı minibüs ise polisin incelemesinin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kaçak göçmenlerin kaçmaları

Polislerin silahını çekme anları

Minibüsten görüntü

Minibüsteki çantalar

Polisin çalışması

Genel ve detaylar

22.09.2019 - 03.48 Haber Kodu : 190922009

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2- BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa, TEM Bağlantı yolu TEM Otoyolu istikametinde seyir halindeki bir otomobil önünde giden bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde savrulup bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü yaralanırken, otomobillerden birinin motor kısmında da yangın çıktı. Yanan otomobile yoldan geçen diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Hastaneye kaldırılan 2 sürücü de tedavi altına alındı.

ARACIN MOTOR KISMINDA YANGIN

Kaza Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu, TEM Otoyolu istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZP 8465 plakalı aracı kullanan Mertcan Ö. TEM istikametinde seyir halindeyken Gaziosmanpaşa ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen Ahmet Y.'nin kullandığı 34 GL 0233 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki araçta bariyerlere çarparak durdu. Olay sonrası her iki aracın sürücüsü yaralanırken, Ahmet Y.'nin aracının motor kısmında yangın çıktı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yoldan geçen sürücüler aracın motor kısmında çıkan yangına otomobillerindeki yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, araçların geçişini tek şeritten sağladı. İtfaiye ekipleri de yangın çıkan araçta soğutma çalışması yaparak her iki araçta da inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından bariyerlere saplanan araçlar için kara yolları ekipleri elektrikli testere ile bariyerleri kesti. Bariyerlerden kurtarılan araçlar daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ise yolda temizlik çalışması yaptı. Bir süre aksayan trafik yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçlar

Polisin çalışması

Trafikten görüntü

Karayolları ekiplerinin bariyer kesme işlemi

Genel ve detaylar

22.09.2019 - 04.37 Haber Kodu : 190922012

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3- YANAN OTOMOBİLİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Zeytinburnu'nda sabaha karşı park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sararken park halinde duran bir başka aracın ise arka kısmı yandı. Yangın haberini alan aracın sahibi ve eşi olay yerine geldi. Aracın sahibinin eşi yanmış araçlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebeplerini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde sabah saat 04: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsa Yusuf Alptekin Sokak üzerinde park halindeki Dural Tembel'e ait 34 34 US 3114 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını tamamen sardı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri yanan araca oturdukları binadan su dökerek söndürmeye çalıştı. Aracın sahibinin eşi yanmış araçlarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Bu sırada yanan otomobilin hemen önünde park halinde duran başka bir aracında arka kısmı alev aldı. Aracın sahibi hemen aracını olay yerinden uzaklaştırdı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlar park halinde duran aracın hemen yanında ki aydınlatma direğine bağlı kağıt toplama aracının yangına sebep olmuş olacağını belirtti.

Polis ekipleri de vatandaşlardan aldığı bilgiler ile çevrede kamera çalışması yaptı. Yangın sonrası her iki araçta da hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Yanan araçların görüntüsü

İtfiaye ekiplerinin müdahalesi

Polisin önlemi ve çalışması

Yanan aracın sahibinin eşinin ağlaması

Vatandaşlar ilen röp

Genel ve detaylar

22.09.2019 - 06.10 Haber Kodu : 190922013

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4 - FATİH'TE BIÇAKLI KAVGA: BİRİ YABANCI UYRUKLU, 3 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Fatih'te gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan kavgada biri yabancı uyruklu 3 kişi bıçaklandı. Yaşanan kavga sonrası yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına alırken, olay sonrası kavgaya karıştığı düşünülen diğer şüphelileri de yakalamak içinde bölgede çalışma başlattı.

Olay Fatih, İskenderpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ragıp Bey Sokak üzerinde aralarında Irak vatandaşlarının da olduğu kimlikleri belirsiz iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan kavgada biri Irak vatandaşı olmak üzere 3 kişi bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yaralılardan birisi kanlar içinde Sofular Caddesi'ne doğru yürüdü ve yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastaneye kaldırdı. Sağlık ekipleri Sofular caddesine yürüyen ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiye de ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve etrafında güvenlik kamera çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği kişiler arasında olduğunu düşündüğü yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme çalışması yaparken, olay sonrası kavgaya karıştığı düşünülen şüphelileri yakalamak içinde bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği cadde

Polisin çalışması

Polisin önlemi

Genel ve detaylar

22.09.2019 - 04.12 Haber Kodu : 190922010



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5- SULTANGAZİ'DE SİLAHLI VE TORNAVİDALI EŞYA TAŞIMA KAVGASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sulatagazi'de akşam saatlerinde evini taşımak isteyen bir aile ile nakliye firması arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir süre sonra sözlü tartışma yerini silahlı ve tornavidalı kavgaya bıraktı. Yaşanan kavga sonrası bir kişi silahla diğer ise tornavida ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay Sultangazi, Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2491. Sokakta oturan ve isimleri öğrenilemeyen bir aile evini taşımak için nakliye firmasıyla anlaştı. Evdeki eşyalar taşındığı sırada nakliye firması ile aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Her iki taraf arasında yaşanan sözlü tartışma yerini silah ve tornavidanın kullanıldığı kavgaya bıraktı. Yaşanan kavga sonrası isimleri öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralanırken diğer bir kişi de tornavida ile yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokağı emniyet şeridi ile kapatarak çalışma yaptı. Sokakta bulunan eşyalarda parmak izi çalışması yapan polis ekipleri görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Polisin çalışmasının ardında sokakta duran eşyalar tekrar eve taşındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polisin önlemi ve olay yeri çalışması

Sokaktaki ev eşyalarının görüntüsü

Genel ve detaylar

21.09.2019 - 20.47 Haber Kodu : 190921209

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6- FSM KÖPRÜSÜ ALZHEİMER GÜNÜ İÇİN MOR RENGE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları hastalıkla ilgili duyarlı olmak amacıyla yapılan ışıklandırmada FSM Köprüsü, mor renge büründü.



Görüntü Dökümü:

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-Mor renkle ışıklandırılan FSM Köprüsü'nden detaylar

22.09.2019 - 01.36 Haber Kodu : 190922005

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7- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ ÜRETİM PİKAPIN DENEME SÜRÜŞÜNÜ YAPTI

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'19'da İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi ve deneme sürüşünü yaptı. Erdoğan deneme sürüşü sırasında İçişleri bakanı Süleyman Soylu ve firmanın yetkilileri eşlik etti. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen "Tulga" ismi verildi.

"CAM NEREDEN AÇILIYOR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denem sürüşünde araca bindikten sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlara el sallayıp selam vermek için aracın camını açmak istedi. Erdoğan araçtaki yetkiliye "Cam nereden açılıyor?" diye sordu. Yetkili ise Erdoğan'a camın o kadar açıldığını söyledi. Erdoğan, aracın direksiyonun rahat olduğunu belirtti. Yetkiler ise aracın ses izolasyonun yapılacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın arıcı kullanması

Erdoğan ile yetkilere arasında diyaloglar

21.09.2019 - 18.25 Haber Kodu : 190921196

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8- ERDOĞAN'IN TAKSİLERDE SİGARA YASAĞI AÇIKLAMASINA DESTEK

"Müşteri talep edince 'yok' diyemiyorsun. Dediğin zaman yanlış algılayıp arabadan iniyor. Bununla ilgili yolcuları bağlayacak ceza uygulanırsa biz de rahat ederiz"

"Yolcular da kapıyı açar açmaz 'sigara içiriyorsan binerim yoksa binmem' diyor. Ben şoförüm ne yapayım ben? Bazıları ise biniyor neden sigara içirildiğini soruyor. Ben de içmek isteyene izin verdiğimi söylüyorum"

"Eğer şoför içiyorsa içmemesini rica ediyorum. Bununla ilgili bir cezai işlem uygulanmalı"

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın taksilerde sigara içilmesiyle ilgili açıklamasına taksici ve yolcu destek geldi.

Taksilerde sigara içmek yasak olmasına rağmen kurala uyulmamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan, bugün ABD'ye hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Yazılı kaideye girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz" dedi.

12 yıldır taksicilik yapan Yücel Dilek, "İçirirsen binerim diyen var, sigara çok içilmiş deyip taksiden inen var. Aslında içilmemesi lazım. Çünkü aile, çocuklar biniyor. Sigara dumanı aracın içine siniyor. Müşteri talep edince 'yok' diyemiyorsun. Dediğin zaman yanlış algılayıp arabadan iniyor. Bununla ilgili yolcuları bağlayacak ceza uygulanırsa biz de rahat ederiz" dedi. Takside yolculuk yapan Ülker Durukan, taksilerde sigara içilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu kararı destekliyorum. Çünkü kokuyor, sağlığa zararlı. Şoför içerken veya ben içerken karşımdaki rahatsız oluyor. Sağlığa zararlı, içilmemeli. Bununla ilgili ceza uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

"ISRAR EDEN YOLCU OLURSA İÇİRMEK ZORUNDA KALIYORUM"

Bir başka taksi şoförü Ayhan Ulu ise, "Ben sigara kullanmıyorum. Çok ısrar eden yolcu olursa tartışmamak için içirmek zorunda kalıyorum. İçmemeleri çok iyi, şoför arkadaşların da yolcular için de çok iyi. Benim sağlığımı da etkiliyor çünkü. Arabalarda sigara kokmadığı zaman müşteriler de memnun kalıyor. Müşteriler ısrar etmezse hiç kokmayacak. İnşallah yasalaşır" diye konuştu.

Aynı takside yolculuk yapan Ülker Durukan de, "Bu kararı destekliyorum. Çünkü kokuyor, sağlığa zararlı. Şoför içerken veya ben içerken karşımdaki rahatsız oluyor. Sağlığa zararlı, içilmemeli. Bununla ilgili ceza uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

"BİZDE YASAK VAR AMA UYGULAMALAR SIKI TUTULSA DAHA İYİ OLACAK"

Taksi şoförü İbrahim Demirci, "İzin vermediğimiz zaman bazı yolcularımız ısrarcı oluyor. Ama Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Ben zaten kendim de sigara içmiyorum. Sigara içilmesine karşıyım. Bizde yasak var ama uygulama yok. O konuda biraz uygulamalar sıkı tutulsa daha iyi olacak. Keşke yasal bir düzenleme olsa da müşterilerimize ceza kesildiği takdirde bir daha tekrar içeceklerini sanmıyorum" şeklinde konuştu.

"ARABAYI ÇEKİP SİGARA İÇSEM NASIL PARA KAZANACAĞIM?"

Taksi şoförü Kadir Güngör ise, takside sigara içilmesi gerektiğini söyleyerek, "Arabayı çekip sigara içsem nasıl para kazanacağım. Her sigara içişimde 15 dakika. Ben zaten 12 saat çalışıyorum. Trafikten bir yere gidemiyorsun. Yolcular da kapıyı açar açmaz 'sigara içiriyorsan binerim yoksa binmem' diyor. Ben şoförüm ne yapayım ben? Bazıları ise biniyor neden sigara içirildiğini soruyor. Ben de içmek isteyene izin verdiğimi söylüyorum" dedi.

"SAĞLIĞA ZARARLI VE BEN MÜŞTERİYİM"

Takside çocuğu ile birlikte yolculuk yapan Duygu Gönül ise, "Bence taksilerde sigara içilmemeli, eğer şoför içiyorsa da içmemesini rica ediyorum. Bununla ilgili bir cezai işlem uygulanmalı. Çünkü sağlığa zararlı bir şey ve ben bir müşteriyim buna dikkat edilmesi gerekli" diye konuştu.

Çocuğu ile birlikte takside yolculuk yapan bir başka yolcu Erhan Dövenci ise, "Sigara kullanmadığım için ve dumanından rahatsız olduğum için içilmemeli. Taksi şoförü de içiyorsa yolcuya saygısından dolayı içmemeli" dedi. Erhan Dövenci'nin kızı Öykü ise, "İçilmemeli. Çünkü diğer yolcuları rahatsız edebilir. Eğer sigaraya alerjisi olan varsa onlar da ölümcül bir hastalığa kapılabilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

-Röportajlar

21.09.2019 - 17.47 Haber Kodu : 190921185

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9- HALİÇ KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOMOBİL YANDI, TRAFİK FELÇ OLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul, - HALİÇ Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsü son anda araçtan inerken, Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın, Haliç Köprüsü girişi yan yol Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sebahad Abacı, D-100 Karayolu Edirnekapı'dan Mecidiyeköy istikametine seyir halindeyken Haliç Köprüsü yan yola girmeden aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Kısa sürede aracı motor kısmını alevler sardı. Abacı, aracını hemen durdurup araçtan indi ve alevler bütün aracı sardı.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Herhangi bir yaralanma olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü yanan aracının söndürülmesini endişeli gözler ile izledi. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametine yan yol trafiğe kapatıldı. Yan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın alevli yanması

-Araçtan dumanların çıkması

-Haliç köprüsünün bir kısmın trafiğe kapatılması

-İtfaiye ekipelrinin araca müdahalesi

-Aracın söndürülmesi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Araç sürücüsü Sebahad Abacıdan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

21.09.2019 - 17.30Haber Kodu : 190921178

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10- MALTEPE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN GENÇ TUTUKLANDI



Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. tutuklandı.

Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında kavga çıktı. Akın B. babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Akın B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Akın B.'nin polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Akın B. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Akın B. sevk edildiği Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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11- TARKAN HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ'NDE SEVENLERİYLE İKİNCİ KEZ BULUŞTU

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL

Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda hayranlarıyla buluştu. Megastar, 21 Eylül Cuma günü başladığı Açıkhava maratonunun ikinci gecesinde de dinleyicileriyle buluştu. Harbiye Açıkhavaya Megastarı dinlemeye bir çok hayranı geldi. Tarkan, gece boyunca "Kır Zincirlilerini", "Dudu", "Şıkıdım" gibi pop müzik dünyasının klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra Harbiye için özel olarak hazırladığı, sözleri Nazan Öncel'e ait "Yalnızlar Treni" şarkısını da seslendirdi. Konsere gelenler, Megastar'ın performanslarını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Tarkan, 23, 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde de Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek olan "Tarkan Konserleri" ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleri ile buluşacak.

"10 SENEDİR HER KONSERİNE GELİYORUM"

Tarkan'ı, Harbiye Açıkhava konserinde hayranları yalnız bırakmadı. Sinem Yıldız, "Biletleri ilk çıktığı gün aldık. İlk albümünden beri dinliyorum. Tarkan'ın bütün şarkılarını seviyorum. Hiçbir tane ayırt edemem, hepsi. 2 tane çocuğum var doğumdan dolayı sadece 2 sene konserini kaçırdım. Gerisinin hepsine geldim" dedi.

Ahu Büyükdurmuş da, "Tarkan'ın en çok 'Ölürüm Sana' parçasını seviyorum. Son 10 senedir her konserine geliyorumö ifadelerini kullanırken, Anıl Şahin ise, "Bütün parçalarını seviyorum ayırt edemem ama 'Ölürüm Sana' 'Adımı Kalbine Yaz' 'Unutmamalı, Kış Güneşi, hepsi. Tarkan benim arkadaşım zaten ama onun haberi yok henüz. Çok seviyorum onu" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Girişten detaylar

-Konsere gelenlerden röportaj

-Tarkan'ın sahne şovundan detaylar

-Konserden detaylar

-Cep telefonu ile konseri çeken vatandaş detayı

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA