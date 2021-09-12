Devrilen tırın dorsesindeki odunlar ikinci bir kazaya neden oldu: 4 yaralı - Haberler
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Devrilen tırın dorsesindeki odunlar ikinci bir kazaya neden oldu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen tırın dorsesindeki odunlar ikinci bir kazaya neden oldu: 4 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen tırın dorsesinden yola savrulan odunlar ikinci bir kazaya neden oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen tırın dorsesinden yola savrulan odunlar ikinci bir kazaya neden oldu. Odunlara çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi ve tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sarıyer Mahallesi D330 Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 06 BJM 891 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası tırda küçük çapta yangın çıkarken, dorsesindeki odunlar da yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen M.B. yönetimindeki 34 SG 7468 plakalı otomobil de odunlara çarparak takla attı. Kazada tır ve otomobil sürücüleri ile otomobilde bulunan H.Y. ve T.B.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri yangını söndürerek, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Devrilen tırın dorsesindeki odunlar ikinci bir kazaya neden oldu: 4 yaralı

Devrilen tırın dorsesindeki odunlar ikinci bir kazaya neden oldu: 4 yaralı

Devrilen tırın dorsesindeki odunlar ikinci bir kazaya neden oldu: 4 yaralı

Devrilen tırın dorsesindeki odunlar ikinci bir kazaya neden oldu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Devrilen tırın dorsesindeki odunlar ikinci bir kazaya neden oldu: 4 yaralı - Haberler
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