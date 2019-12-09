Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu!

09.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:17

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığı penaltıdan sonra kendisine sürpriz bir telefon geldiğini ifade etti. Sabah'ın haberine göre kaçırdığı goller sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aramadığını ancak Malatya'da kaçırdığı penaltı sonrasında ilginç bir olay yaşadığını belirten kaptan, "Devre arası telefonum çaldı. Kim arar kardeşim devre arasında. Bir baktım oğlum Ömer Akif. Bana 'Baba o penaltıyı nasıl kaçırırsın' diye hesap sordu. Bir şey de diyemedim" sözleriyle güldürdü.

"KIZIYOR, HESAP SORUYOR"

Gençlerbirliği maçının devre arasında da oğlu tarafından aranan Emre, "Yine kızıyor, hesap soruyor. 'Baba o golü nasıl kaçırdın' diye. Geçen yıla kadar Başakşehir'i tutuyordu. Şimdi yine Fenerbahçe'ye doğru kaydı tabii iyice. Artık omzumda ağır bir yük daha var. Her kaçırdığım gol sonrasında Ömer Akif'e de hesap veriyorum" şeklinde konuştu.