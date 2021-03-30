Devletten fahiş zeytinyağı fiyatına fren! Sadece kutulu ve ambalajlı ürünler ihraç edilecek

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine 20 yıl aradan sonra zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine yasak getirdi. 31 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek yasak kapsamında sadece kutulu, ambalajlı ürünlerin ihraç edilmesine izin verilecek.

Bakanlık tarafından getirilen yasağı yerinde bir karar olarak nitelendiren sektör temsilcileri, bu yasağın son dönemlerde artan yağ fiyatlarındaki düşüşü de beraberinde getireceğini ifade etti.

İHRACATIN SINIRLANMASI FİYATLARI AŞAĞI ÇEKER

"The Mill" markasıyla adından söz ettiren Arnas Tarım Genel Müdürü Bilal Teymur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'de zeytinyağı fiyatları dünya fiyatlarının çok üzerine çıkmıştı. Geçen sene bu dönemde litresi 25 TL olan yağ, şu an markette 50 TL civarında satılıyor. Devletin dökme yağ ihracatını sınırlaması fiyatları bir miktar düşürür. Fahiş fiyat ile piyasada yüksek kar elde etmek için stok yapan kişiler şimdi daha makul fiyata satış yapacaklardır" dedi.

Arnas Tarım Genel Müdürü Bilal Teymur

"ŞİŞELENMİŞ MARKALI ÜRÜN SATIŞINA AĞIRLIK VERMELİYİZ"

Türkiye'nin çok önemli bir değeri olan zeytinyağını dökme olarak büyük varillerde satış yapmanın ülkemize ve çiftçimize çok fazla bir katkısı olmadığını ifade eden Teymur, "İspanyollar bizden dökme yağ alıp markalı olarak tüm dünyaya satıyor. Bizim çiftçimiz kıt kanaat geçinirken esas karı İspanyol şirketler elde ediyor. Bu nedenle dökme yağ ihracatı yerine şişelenmiş markalı ürün satışına ağırlık vermeliyiz" şeklinde konuştu.

"20'DEN FAZLA ÜLKEDE KENDİ MARKAMIZ İLE ÜRÜNLERİ SATMAKTAYIZ"

Son yıllarda yapmış oldukları girişimlerle dünya pazarında söz sahibi konuma geldiklerini belirten Teymur, şöyle devam etti: "Biz son yıllarda yaptığımız girişim ile şu an 20'den fazla ülkede kendi markamız ile ürünleri satmaktayız. Hedefimiz 2023 yılında ürünlerimizin raflarda yer aldığı ülke sayısını 50'ye yükseltmek."