Devin Özek kimdir? Devin Özek kaç yaşında,hangi takımlarda çalıştı?

Devin Özek kimdir? Devin Özek kaç yaşında,hangi takımlarda çalıştı?
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Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın yeni yapılanmasını duyururken futbol direktörünü ve futbol koordinatörünü resmen açıkladı. Peki, Devin Özek kimdir? Devin Özek kaç yaşında,hangi takımlarda çalıştı?

Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi. Almanya'da futbol kariyerine başlayan ve daha sonra antrenörlük ve futbol yönetimi alanlarında görev alan Özek, gelecek sezon futbol yapılanmasını Okan Özkan ile birlikte yürütecek. Özek, daha önce Bayer Leverkusen'de scout ve uluslararası ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmıştı. Devin Özek kimdir?Devin Özek kaç yaşında,hangi takımlarda çalıştı?

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

1995 doğumlu olan Devin Özek, futbol kariyerine Almanya'da başlamış, daha sonra antrenörlük ve futbol yönetimi alanlarında görev almıştır.

Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, genç yaşta futbolla ilgilenmeye başladı ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynadı. Ancak 2016 yılında, henüz 21 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. 2017'de Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak görev alan Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022 yazında, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yanında yardımcı direktör olarak görev aldı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun atanma sürecinde ve bazı transfer işlemlerinde rol aldığı belirtilmektedir. Grimaldo ve Boniface'in transferleri ile Moussa Diaby'nin Aston Villa'ya satış sürecinde aktif görev üstlendiği öne sürülmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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