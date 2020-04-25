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Mehmet Özet, Kayseri, Spor, Haber

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak: "Hak eden şampiyon olsun"

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, "Hak edenin kazanacağı bir lig olsun. Kim hak ediyorsa o kazansın" dedi.

25.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:15
Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak:

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, "Hak edenin kazanacağı bir lig olsun. Kim hak ediyorsa o kazansın" dedi.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor ligde kalan son 4 haftada oynayacağı maçlarını kazanarak şampiyon olmak istiyor. Korona virüs nedeniyle ertelenen amatör maçların ne zaman başlayacağı netlik kazanmamışken kalan 4 hafta sonrasında hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği de merakla bekleniyor. Şu anda lig lideri koltuğunda oturan Kayseri Develispor, şampiyonluğa bir adım daha yakın görünüyor. En yakın rakibi Belsinspor'un 3 puan önünde lider konumda olan Kırmızı-Siyahlı camia şampiyonluğa odaklanmışken Başkan Ali Kabak, hak edenin şampiyonluğu yaşamasını istedi. Develispor Başkanı Ali Kabak, "Sezon öncesi verdiğim röportajda çok farklı bir Develispor izleteceğimizi söylemiştim. Hocalarımızın bize tavsiyeleri üzerine istedikleri oyuncuları alarak güzel bir takım kurduk. Kayseri futbol camiasında Develispor'un adından söz ettirdik. Transferler olarak güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Bizim burada hedeflerimize kalan maçlarımız üzerinden konuşacak olursak diğer takımlarımızın da çok güzel başarıları var. Şimdi bunları inkar etmemek lazım. Son haftalara girilmiş, kimin kimi yeneceği belli olmayacak. Ateş hattı ve zirve mücadelesi büyük çekilmeye sahne oluyor. Bizim rakibimiz Belsinspor'un iyi bir mücadelesi var ve son dakikalarda çok güzel goller sığdırıp tepede tutunmayı başarıyorlar. Zevkli bir lig oluyor düşünüyorum. Lige verilen bir ara var. Bu arada takımlar nasıl hazırlanıyor ve hocalarımız oyuncuları nasıl motive ediyor onu görmek lazım. Kim iyi hazırlanıyorsa, kafa mantalite olarak onların başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Ali Kabak, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Çok rahat alabileceğiniz bir maçta zorlanarak kazanıyorsunuz, zorlanır diye düşündüğünüz bir maçı da rahat kazanıyorsunuz. Haziran ayında liglerin başlayacağı ve haftada 2 maç oynatılarak ligin tamamlanacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz. Hak edenin kazanacağı bir lig olsun. Kim hak ediyorsa o takım şampiyon olsun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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