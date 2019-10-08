Develispor'da ayrılık

08.10.2019 09:09

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor'da yeni sezonda ilk ayrılık yaşandı.



Sezona 2'de 2 yaparak başlayan ve geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı maçta güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor'a 1-0 mağlup olan Develispor dün antrenör Nihat Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Nihat Koç, ile yollarını ayıran Develispor'da yeni antrenör arayışları başladı.



Develispor ile yollarını ayıran antrenör Nihat Koç, yaptığı açıklamada, "Develispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Herzaman desteğini esirgemeyen başkanıma, yönetim kuruluna, Haluk Dalkalı hocama, Yavuz Şahin hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Develispor'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Sonu şampiyonluk olur inşallah" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA