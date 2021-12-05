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Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta zorlu geçen karşılaşma sonrası Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta zorlu geçen karşılaşma sonrası Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'Lık galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Yasin İlhan xx, Ali Sarıkuzu xx

Develi Belediyespor: Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Mehmet Susam xx, Anı Tokat xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xx, Fernando Pires xx, Berkan Eryüz xx, Yusuf Erdem xx, Çağatay Durmuş xx, Oktay Tetik xx

Hatayspor: Mehmet Zambak xx, Berkan Bozan xx, Adı Osmanovic xx, Mehmet Ali Özkan xx, İsmail Koçak xx, Hamit Yüksel Mandıracı xx, Turgut Lelik xx, Kadir Bircan xx, Ömer Söylemez xx, Ali Candan xx, Metin Durmuş xx, Harun Çakmak xx

Setler:

1.Set: 24-26

2.Set: 25-17

3.Set: 24-26

4.Set: 25-20

5.Set: 15-9 - KAYSERİ

Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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