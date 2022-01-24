Develi Belediyespor deplasmanda kaybetti
Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Niksar Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
NİKSAR, TOKAT (İHA) - Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Niksar Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 14.haftasında Niksar Belediyespor'a kaybetti ve liderliği kaptırdı.
Salon: Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu
Hakemler: Erde Kaya xx, Fırat Asım Dicle x
Niksar Belediyespor: Engin Baytekin xx, Kahnamouee Haddadee xx, Taner Kabakcı xx, Akif Yurtsal xx, Murat Palavar xx, Numan Tunay Erdoğan xx, Mert Karatepe xx, Ahmet Ağçayazı xx, Mert Tetik xx, Samet Hüseyinoğlu xx, Aykut Güneş xx, Muhammet Demir xx
Develi Belediyespor: Murat Karaya x, Gökhan Çatal x, Hasan Balcıoğlu x, Tarık Hepsen x, Anıl Tokat x, Selim Sultan Arıman x, Fatin Ürün x, Bünyamin Aslan x, Alexandr Kovalev xx, Fernando Pires x, Yusuf Erdem x, Berkan Eryüz x, Mertcan Akın x, Çağatay Durmuş x
Setler:
1.Set: 26-24
2.Set: 25-18
3.Set: 17-25
4.Set: 27-25 - KAYSERİ