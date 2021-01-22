Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Deve sucuğunda talebe yetişemiyor

22.01.2021 09:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:08
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde deve sucuğu üreterek, 81 ile gönderen Musa Budak (20) kış aylarında talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde deve sucuğu üreterek, 81 ile gönderen Musa Budak (20) kış aylarında talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Babası Uğur Budak'ın yanında çocuk yaşlarda kasaplığı öğrenen Musa Budak, genç yaşta işin başına geçerek, deve sucuğu üretimini ön plana çıkardı. Deve güreşlerinde güreşemeyecek duruma gelen ve yaşı geçen develer, sucuk yapımı için kesiliyor. Kesilen develerin etinden yapılan sucuklar, kilogramı 100 liradan Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor. Her ay talebe göre 1 ya da 2 deve kesen Budak, hiçbir katkı maddesi olmadan yaptığı sucukların normal sucuklardan çok farklı olduğunu söyledi. Musa Budak, "Deve sucuğu yapımını babamdan öğrendim. Ayda talebe göre bir veya iki deve kesiyoruz. Özellikle kış sezonlarında daha çok talep oluyor. Üretimini yaptığımız deve sucuklarını, internet üzerinden satıp, kargoyla yolluyoruz. Zaman zaman talebi karşılayamaz duruma geliyoruz. Dana sucuğu ile deve sucuğu arasında tat farkı var" diye konuştu.

Yüzde 100 deve etinden yapılan sucuğun tadına doyum olmadığını söyleyen Budak, "Birçok yerde kıvam artırıcı, renklendirici, yağ tutucu, Çin tuzu, sakatat, soya ve benzeri kimyasallar sucukların içine konuluyor. Ancak biz bunların hiçbirini koymuyoruz. Bu saydıklarımdan birini, ürettiğimiz deve sucuğunun içinde gram dahi bulana 250 bin lira ödemeyi ve mesleği bırakmayı taahhüt ediyoruz. Deve sucuğunu, 100 yıl önce nasıl yapılıyorsa, aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Her sattığımız paket içine de bu taahhüt yazısını koyarak müşteriye yolluyoruz" dedi. 

Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deve sucuğunda talebe yetişemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 09:09:58. #1.15#
title