Dev zam öncesi akaryakıt istasyonunda sıra kavgası çıktı - Haberler Ekonomi
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Dev zam öncesi akaryakıt istasyonunda sıra kavgası çıktı

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Dövizdeki tarihi rekorların ardından akaryakıta da dev zam geldi. Vatandaşlar, zamlar pompaya yansımadan önce benzin istasyonlarında kuyruklar oluştururken Ankara'da bir istasyonda sıra kavgası çıktı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,02, motorine 1,06 TL zam gelirken, LPG otogaza ise 65 kuruş zam geldi.

YİNE AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUK OLUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda yapılan zamlar öncesi sık karşılaşılan kuyruk manzaraları bu akşam yine tekrarlandı. Zam öncesi sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Dev zam öncesi akaryakıt istasyonunda kuyruk kavgası çıktı

SIRA KAVGASI DA ÇIKTI

Zamlı fiyatlar pompaya yansımadan önce depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri aynı anda akaryakıt istasyonlarına hücum edince kavga çıktı. Ankara Keçiören'de çekilen bir görüntüde iki araç sahibinin sıra anlaşmazlığında birbirine girdiği ve çevredekilerin onları engellemeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Dev zam öncesi akaryakıt istasyonunda kuyruk kavgası çıktı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Akaryakıt zammı öncesi sürücüler benzin istasyonlarına akın etti

Akaryakıt zammı öncesi sürücüler benzin istasyonlarına akın etti

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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