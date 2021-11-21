Dev derbide sürpriz tercihler! Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik öneme sahip maçta karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar 21 puanla 7. sırada yer alırken, Sarı Kanarya ise 20 puanla 9. sırada.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, bugün de kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de de Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle mücadelede takımını yalnız bırakacak. Son antrenmana katılan Berke Özer ise kaledeki yerini alacak. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

GALATASARAY EVİNDE SON 3 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından da 3 puan çıkardı.

FENERBAHÇE SON 2 DEPLASMANDA PUAN ÇIKARTAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü. Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.

İŞTE DEV DERBİDE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut Özil, Berisha

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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