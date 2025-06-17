Derya neden yok, Derya Cebecioğlu voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

Derya neden yok, Derya Cebecioğlu voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Derya neden yok, Derya voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Derya neden yok, Derya voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

DERYA NEDEN YOK?

İlk hafta etabında takımın en skorer oyuncusu olan Derya Ioana Carutasu, İstanbul etabı kadrosunda yer almadı.. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle Derya Cebecioğlu ve İlkin Aydın da kadro dışında kaldı.

Açıklanan kadroda pasör mevkiinde Cansu Özbay ve Elif Şahin yer aldı. Pasör çaprazı pozisyonunda Melissa Vargas kadroya dahil edildi. Smaçör hattında Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin ve Ayşe Çürük forma şansı bulacak. Orta oyuncu rotasyonunda Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık ve genç yıldız Berka Buse Özden bulunuyor. Liberolar Simge Aköz ve Gizem Örge olurken, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncular olarak açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul Etabı Kadrosu açıklandı! Dilay Özdemir , Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Ayşe Çürük rezerv oyuncularımız olarak kadroda yer alacaktır!" denildi.

Derya neden yok, Derya Cebecioğlu voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

Derya Cebecioğlu, yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmesi ve tedavi sürecinde olması sebebiyle 2. Etap maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.

Derya neden yok, Derya Cebecioğlu voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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