Derya Cebecioğlu: "Gençlere şans verilince neler başarabileceğimizi gösterdik"
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Derya Cebecioğlu: "Gençlere şans verilince neler başarabileceğimizi gösterdik"

24.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:02

- Derya Cebecioğlu: "Gençlere şans verilince neler başarabileceğimizi gösterdik" Avrupa Challenge şampiyonu Sistem9 Yeşilyurt'ta Derya Cebecioğlu, "Genç olduğumuz için tecrübesiz gözüküyoruz ama başkanımız, hocamız bize çok güvendi.

- Derya Cebecioğlu: "Gençlere şans verilince neler başarabileceğimizi gösterdik"

İSTANBUL - Avrupa Challenge şampiyonu Sistem9 Yeşilyurt'ta Derya Cebecioğlu, "Genç olduğumuz için tecrübesiz gözüküyoruz ama başkanımız, hocamız bize çok güvendi. Gençlere şans verildiğinde neler başarabileceğimizi gösterdik" dedi.

Avrupa Challenge Şampiyonu olan Sistem9 Yeşilyurt'ta Bihter Dumanoğlu, Derya Cebecioğlu ve Buket Gülübay duygularını basın mensuplarına paylaştı. Takım olarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Bihter Dumanoğlu, "Çok mutluyum ve gururluyum. Buraya gelirken çok inandık. Maçın başından sonuna kadar çok inançlıydık, her zaman daha iyisi olmak için uğraşacağız" diye konuştu. Genç bir ekiple büyük zafer kazandıklarını ifade eden Derya Cebecioğlu, "Genç bir takım olmamıza rağmen bütün arkadaşlarımız yüzde 100'nü verdi sahada. Genç olduğumuz için tecrübesiz gözüküyoruz ama başkanımız, hocamız bize çok güvendi. Gençlere şans verildiğinde neler başarabileceğimizi gösterdik. Şimdi önümüzde play-off'lar var. 5. sırada bitirmek istiyoruz ki gelecek sene de burada mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

Son olarak Buket Gülübay ise şunları söyledi:

"Kulüp ve bizim tarihimiz için büyük başarı. Sezon başından beri bunu hayalini kuruyorduk. Şimdi tam gaz play-off'lara çalışacağız."

Derya Cebecioğlu: 'Gençlere şans verilince neler başarabileceğimizi gösterdik'
Derya Cebecioğlu: 'Gençlere şans verilince neler başarabileceğimizi gösterdik'
Derya Cebecioğlu: 'Gençlere şans verilince neler başarabileceğimizi gösterdik'
Derya Cebecioğlu: 'Gençlere şans verilince neler başarabileceğimizi gösterdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜVEN MERT ERCAN

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