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Deriner Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı

- Deriner Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı 2012 yılından bu yana ekonomiye 5 milyar TL katkıda bulundu Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki Deriner Barajı işletmeye alındığı 2012 yılından itibaren 11.3 milyar kilowatt enerji üreterek milli bütçeye yaklaşık 5 milyar TL katkı sağladı.

08.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:59

- Deriner Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı

2012 yılından bu yana ekonomiye 5 milyar TL katkıda bulundu

ARTVİN - Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki Deriner Barajı işletmeye alındığı 2012 yılından itibaren 11.3 milyar kilowatt enerji üreterek milli bütçeye yaklaşık 5 milyar TL katkı sağladı.

Artvin'de 249 metre gövde yüksekliği ile kemer barajı sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın altıncı barajı olma özelliği taşıyan Deriner Barajı'nda elektrik üretimi 11. 3 milyar kilowatt saate ulaştı. Böylece milli ekonomiye 5 milyar TL katkı sağlamış oldu.

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6. yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ülke ekonomisine dev katkı sağlamaya devam ediyor.

Deriner Barajı ve HES Projesi Aşağı Çoruh Havzasında, Artvin ilinin 5 km menbasında, Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor. 1982 yılında hazırlanan Çoruh Havzası Master Planında kilit proje olarak yer alan Deriner Barajı ve HES Projesi Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ikili işbirliği protokolü kapsamında yapılmasına karar verildi. 08 Ocak 1998 tarihinde inşaatına başlanılan Deriner Barajı ve HES Projesi 12 Aralık 2012 tarihinde dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı.

Deriner Barajı 249 m gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek barajı. 90 katlı bir gökdelene eşit yüksekliğe sahip Deriner Barajı, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edildi. Deriner Barajının kurulu gücü 670 MW, yıllık ortalama üretim kapasitesi 2 milyar 118 milyon kWh. Deriner Barajı dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösteriliyor. 2012 yılında düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü.

Deriner Barajı'ndan ekonomiye devasa katkı

Kaynak: İHA

Manşet

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