Dereye devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
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Dereye devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

22.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:06
Dereye devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan istikametine seyreden Erol U. idaresindeki 14 NB 609 plakalı otomobil, Akkayalar mevkisinde dereye devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan oğlu İsmail U. yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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