Dereye devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Erol U. idaresindeki 14 NB 609 plakalı otomobil, Akkayalar mevkisinde dereye devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan oğlu İsmail U. yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.