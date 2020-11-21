KIRKLARELİ - Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi
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KIRKLARELİ - Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi

21.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:54

Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi KIRKLARELİ - Dereköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 1117 kaçak cep telefonuna el konuldu.

Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi

KIRKLARELİ - Dereköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 1117 kaçak cep telefonuna el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı şüpheli bir minibüsü X-ray taramasına yönlendirdi.

Tabanındaki bazı bölgelerde şüpheli yoğunluğa rastlanan minibüste arama yapıldı.

Aracın, sürücü ile ön ve arka yolcu koltuklarının altı ve bagaj tabanı açıldı. Burada oluşturulan gizli bölmelerde son teknoloji ürünü cep telefonları bulunduğu saptandı.

Dört gizli bölmedeki 1117 cep telefonuna el konuldu. Cep telefonları ve bunlara ait şarj cihazları ile kılıfların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Kaçakçılıkla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRKLARELİ - Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi
KIRKLARELİ - Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi
KIRKLARELİ - Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi
KIRKLARELİ - Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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