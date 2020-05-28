Derby County Play-off Finallerinde West Bromwich'i Mağlup Ediyor 2007 Championship sezonunda West Bromwich'e karşı play-off finallerinde mücadele eden Derby County, Stephen Pearson'ın maçı kazandıran golüyle maçı kazanıyor. Bu galibiyetle Koçlar, bir sonraki sezon Premier Lig'te oynamaya hak kazandı.

2007 Championship sezonunda West Bromwich'e karşı play-off finallerinde mücadele eden Derby County, Stephen Pearson'ın maçı kazandıran golüyle maçı kazanıyor. Bu galibiyetle Koçlar, bir sonraki sezon Premier Lig'te oynamaya hak kazandı. Kaynak: Dugout