Derby County Play-off Finallerinde West Bromwich'i Mağlup Ediyor
2007 Championship sezonunda West Bromwich'e karşı play-off finallerinde mücadele eden Derby County, Stephen Pearson'ın maçı kazandıran golüyle maçı kazanıyor. Bu galibiyetle Koçlar, bir sonraki sezon Premier Lig'te oynamaya hak kazandı.
28.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:10
2007 Championship sezonunda West Bromwich'e karşı play-off finallerinde mücadele eden Derby County, Stephen Pearson'ın maçı kazandıran golüyle maçı kazanıyor. Bu galibiyetle Koçlar, bir sonraki sezon Premier Lig'te oynamaya hak kazandı.
Kaynak: Dugout