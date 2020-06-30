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Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı

İngiltere Championship takımlarından Derby County oyuncusu Andre Wisdom bıçaklandı ve soyuldu. 27 yaşındaki oyuncu olaydan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.

30.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:50

İngiltere'de futbol dünyasını sarsan bir soygun olayı daha yaşandı. Geçen sene Mesut Özil ve Kolasinac'a yapılan bıçaklı soygun denemesinin ardından, bir başka oyuncu bu kez benzer bir saldırıyı yara almadan atlatamadı.

ARABADAN ÇIKARKEN SALDIRDILAR

Derby County forması giyen İngiliz futbolcu Andre Wisdom'un geçtiğimiz Cumartesi günü bir yakınını ziyaret etmek için arabasından indikten sonra birkaç kez bıçaklandığı açıklandı. Liverpool kentinde gerçekleşen olayda saldırganın Wisdom arabadan indikten sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ve arkasından 27 yaşındaki oyuncuya ait eşyaları çalarak kayıplara karıştıkları ifade edildi.

Ciddi yaraları olması sebebiyle hastaneye kaldırılan Wisdom'un hayati tehlikesinin olmadığı ancak bu hafta sonuna kadar Wisdom'un hastanede kalacağı belirtildi. Wisdom'un önümüzdeki günlerde taburcu edileceği belirtilirken sezon sonuna kadar yeniden sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

MESUT VE KOLASINAC DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere geçen yaz, bir Türk restoranı çıkışında Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Kolasinac da arabalarına binerken motorlu bir çetenin saldırısına uğramış ve olayı yara almadan atlatmışlardı.

Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
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