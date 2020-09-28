Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı
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Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı

28.09.2020 08:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:01

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, derbiyi statta izleyen Acun Ilıcalı'yı "Ne sıfatla orada?" diyerek eleştirdi. Canlı yayına telefonla katılan Acun, "Ahmet Hocam'a böyle bir protokolü hiç araştırmayıp beni hedef göstermesi hiç yakışmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından eski hakem Ahmet Çakar ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Çakar, derbiyi stattan takip eden Acun Ilıcalı ile ilgili "Ne sıfatla orada maçı izliyor?" ifadesini kullanması üzerine canlı yayına katılan Ilıcalı, "Burada çok önemli bir konu var. Şu anda orada yorumcu olarak durduğu bir yerde Ahmet Hocam'a böyle bir protokolü hiç araştırmayıp yayının ortasında 'Acun ne sıfatla orada duruyor' beni hedef göstermesi benim Ahmet Hocam'a, değerli hocama hiç yakışmadı" dedi.

"FENERBAHÇE İYİ TAKIM OLMUŞ"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını sonuna kadar devam ettireceğini söyleyen Çakar, "Bu Fenerbahçe iyi takım olmuş. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son ana kadar gidebilir. Fenerbahçe belki bugün çok fazla net gol pozisyonu üretemedi ama şanslar yakalandı. Hepsinden önemli iyi takım olmuş" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'İN HALA ŞANSI VAR"

Medipol Başakşehir'in ilk 3 maçını kaybetmesine rağmen hala şanslı gördüğünü söyleyen Ahmet Çakar, "3 demedim, 2.5 dedim zaten. Medipol Başakşehir'in hala şansı var, şanslı görüyorum. Hatırlayın, geçen sene de ilk 2 maçı kaybettikten sonra çıkışa geçmişlerdi" dedi.

Derbiyi statta izleyen Acun'dan, 'Ne sıfatla orada?' diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı
Haber Yorumları (4)
ARSLANER: Para var huzur var. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÖYLESİNE: AHMET ÇAKAR SEN NE SIFATLA ORDASIN?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SİNAN: ahmet hoca doğru demiş
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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500
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