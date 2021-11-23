Derbiye yedek başlamasının ardındaki sır perdesi kalktı! Chelsea, Attila Szalai transferini bitirdi
Fenerbahçe'de Attila Szalai'ın Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başlaması tartışma konusu olmuştu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın neden böyle bir tercih yaptığı ortaya çıktı. Uzun süredir Avrupa devlerinin radarında olan Macar yıldızın, Chelsea'ye transferinin bittiği öğrenildi.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başlayan Attila Szalai'ın transeri için Chelsea'yle her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Akşam'ın AS gazetesinden aktardığı habere göre; Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Attila Szalai'nin adı bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu. Son olarak İspanyol AS Gazetesi geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin Attila Szalai transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını ve oyuncunun devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig'in yolunu tutacağını yazmıştı.
Haber detayında bonservisle ilgili bilgi verilmezken Fenerbahçe'nin Attila Szalai için en az 20 milyon euro değer biçtiği biliniyor. Söz konusu transferin de bu rakamın altında gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı tüm kulvarlarda 40 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Son 1 yılda değerini inanılmaz bir şekilde katlayan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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