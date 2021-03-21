Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı
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Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

21.03.2021 21:16 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:28
Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı derbi mücadelesine genç kaleci Altay Bayındır damga vurdu. Kariyerinde Beşiktaş'a karşı en çok kurtarış yaptığı maçı oynayan milli kaleci, Ozan Tufan'ın beraberliği getiren golünün ardından büyük sevinç yaşarken, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, performansıyla maça damga vurdu.

Sarı - lacivertlilerin genç file bekçisi, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.

Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

Ayrıca Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, kendisine destek oldu.

Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli stoper Serdar Aziz, mücadelenin 57. dakikasında sakatlandı. Tecrübeli futbolcu sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna tekrar dönerken, 59. dakikada maça devam edemedi ve yerini Tisserand'a bıraktı.

Serdar'ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.

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