Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı

Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı derbi mücadelesine genç kaleci Altay Bayındır damga vurdu. Kariyerinde Beşiktaş'a karşı en çok kurtarış yaptığı maçı oynayan milli kaleci, Ozan Tufan'ın beraberliği getiren golünün ardından büyük sevinç yaşarken, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.