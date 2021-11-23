Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var - Haberler Spor
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Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var

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Trabzonspor, güncellenen oranlarda şampiyonluğun açık ara favorisi gösterildi. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe.

İddaa'ya göre Trabzonspor Süper Lig şampiyonluğu için açık ara favori gösterildi. Bordo-Mavililer'e 1.65 oran açıldı. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe oldu.

Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var

ASLAN'IN ORANI ERİDİ

İkinci favori Fenerbahçe'ye 4.00 oran açıldı. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a 5.50 verildi. Derbide kaybeden Galatasaray gerilemeye devam etti. Aslan'ın oranı 7.00 olarak belirlendi

Oranlar:

Trabzonspor 1,65

Fenerbahçe 4,00

Beşiktaş 5,50

Galatasaray 7,00

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Yorumlar (2)
OKUR:bu hakemlerle tabiki trabzon şampiyon
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Çınar Saraç:Daha 25 hafta var Trabzon arka arkaya 2 mağlubiyet alsın bakalım ondan sonra oran 4 olur , daha çok erken kim şampiyon olur belli olmaz
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