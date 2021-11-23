Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var

İddaa'ya göre Trabzonspor Süper Lig şampiyonluğu için açık ara favori gösterildi. Bordo-Mavililer'e 1.65 oran açıldı. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe oldu.

ASLAN'IN ORANI ERİDİ

İkinci favori Fenerbahçe'ye 4.00 oran açıldı. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a 5.50 verildi. Derbide kaybeden Galatasaray gerilemeye devam etti. Aslan'ın oranı 7.00 olarak belirlendi

Oranlar:

Trabzonspor 1,65

Fenerbahçe 4,00

Beşiktaş 5,50

Galatasaray 7,00

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