Derbiden sonra güncellenen şampiyonluk oranları çok şaşırttı! Süper Lig'de artık tek bir favori var
Trabzonspor, güncellenen oranlarda şampiyonluğun açık ara favorisi gösterildi. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe.
İddaa'ya göre Trabzonspor Süper Lig şampiyonluğu için açık ara favori gösterildi. Bordo-Mavililer'e 1.65 oran açıldı. Trabzonspor'un en yakın takipçisi ise Fenerbahçe oldu.
ASLAN'IN ORANI ERİDİ
İkinci favori Fenerbahçe'ye 4.00 oran açıldı. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'a 5.50 verildi. Derbide kaybeden Galatasaray gerilemeye devam etti. Aslan'ın oranı 7.00 olarak belirlendi
Oranlar:
Trabzonspor 1,65
Fenerbahçe 4,00
Beşiktaş 5,50
Galatasaray 7,00
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet