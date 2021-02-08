Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı
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Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı

08.02.2021 08:11 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:24

Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinde Ozan Tufan'ın kaydettiği golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi ofsayt çizgileriyle ilgili polemiklerin başlamasına neden oldu. Herkes VAR odasındaki çizgilerin nasıl çizildiğini merak etti. İşte ofsayt çizgilerinin nasıl çizildiğine dair tüm bilgiler.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ofsayt çizgisinin nasıl çizildiği bir kez daha tartışma konusu oldu. Çizgiyi herkesin kafasına göre çizebileceği gibi bir bilgi kargaşası yaşanıyor. Akşam gazetesindeki haberde, VAR odasındaki çizgilerin nasıl çizildiğine dair tüm bilgilere yer verildi. İşte ofsayt çizgisi konusundaki o kritik detaylar:

ÖNCE ELLER VE KOLLAR

Önce topun ayaktan çıktığı an belirleniyor. Burada oyuncunun topa dokunduğu an dikkate alınıyor. Bu anı VAR hakemi belirliyor. Bu an belirlendikten sonra hücumcunun el ve kol hariç kaleye en yakın uzvuna bir nokta koyuluyor. Aynı uygulama kaleye en yakın defans oyuncusu için de yapılıyor. Bu noktalar belirlendikten sonra sistem kırmızı ve mavi çizgileri otomatik olarak çiziyor.

3 BOYUTLU ÇİZGİLER KULLANIYOR

Ofsayt pozisyonlarının belirlenmesi için 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Kolay pozisyonlarda 2 boyutlu çizgiler kullanılıyor. Zor pozisyonlarda ise 3 boyutlu çizgiler devre giriyor. 3 boyutlu çizgiler, tartışmalı görüntülerin iz düşümünü bile alabiliyor. VAR Koordinatörü Barış Şimşek, bu sistemin Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda da kullanıldığını belirtmişti.

ŞAHİN GÖZÜ FİRMASI YAPIYOR

"Hawk Eye" isimli firmanın geliştirdiği üç boyutlu ofsayt tespit etme teknolojisi kullanılıyor. Çeşitli üniversiteler tarafından test edilen ve onaylanan sistem, IFAB tarafından da geçerli not aldı. İngiliz firması futbol hariç birçok spor dalında bu konularda hizmet veriyor.

Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı
Haber Yorumları (14)
ERDO: Vay be adam kol sallamış ofsayt .kol öndeymis. Maçı zaten vermişler . Golü verselerdi sonuç değişmedi. 1=2 olurdu.
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HATAYLI: dikkat edin çizgi egri çizilmiş bilinçli olarak sapma var adalet herkese lazım haksız kazanılan puanlara ancak omurgasızlar sevinir.
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NEDEN DONK İÇİN VAR A GİDİLMEDİ: Neden Donk pozisyonu için VAR a gidilmedi hadi Cüneyit görmedi VAR daki hakem yerinde mi yok!!!!
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