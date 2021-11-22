Derbide İzmir rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'de dün tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde İzmir'in yetiştirdiği yıldızlar da sahne aldı. Altınordu altyapısında yetişip 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki kaleci Berke Özer, kariyerinin ilk derbisine damga vurdu. Altyapıda henüz profesyonelliğe bile geçmeden birçok Avrupa kulübünün yakın takibinde olup Fenerbahçe'deki 2 sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren Berke, bu sezon Altay Bayındır'ın gerisinde yedek kaleci oldu.

Berke, Altay'ın sakatlığıyla ilk kez derbide kaleyi koruyup deplasmanda yaptığı net kurtarışlarla takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi. İzmir'de 2013-2017 yılları arasında Altınordu, Tire 1922 ve Menemenspor formalarını giyerek, ardından önce Sivasspor'a, sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 27 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş, derbide 90 dakika sahada kalıp uzatmalarda oyundan çıktı. Bucaspor'un altyapısında yetişip 2014 yılında Süper Lig'in yolunu tutan Taylan Antalyalı, Galatasaray formasıyla derbide son 25 dakikada görev yaptı.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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