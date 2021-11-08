Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

Haberler.com - Haberler | Spor

Milan-Inter derbisi 1-1 bitti. Inter'in tek golünü Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milan taraftarının formasını yaktığı Hakan, attığı golden sonra "Sizi duyamıyorum" anlamına gelen hareketi yaptı.

İtalya Serie A'da 12. haftanın en kritik mücadelesinde Milan ve Inter San Siro'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

PERDEYİ HAKAN AÇTI

Inter adına perdeyi 11. dakikada Hakan açtı. Çalan penaltıda topun başına geçen Hakan düzgün bir vuruşla golü attı. Bu golden sonra tepkisiz kalması beklenen Hakan, tam aksi bir hareket yaptı.

Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

SEVİNÇ YAŞADI

Uzun süre Milan forması giyen Hakan, attığı golden sonra sevinç yaşadı. Tribünlere "Sizi duyamıyorum" hareketini yaptı. Arkadaşları da Hakan'ın sevincine ortak oldu. Milan taraftarları, Hakan sezon sonu Inter'e imza atınca formasını yakmıştı.

Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

Haberler.com - Spor Haberleri
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti

Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title