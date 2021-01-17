Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti
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Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti

17.01.2021 21:22 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:51

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır'ın kararları çok konuşuldu. İki takım da bazı düdükler sonrasında tecrübeli hakeme tepki gösterirken sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vuran üç pozisyon meydana geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Rosier'in, Diagne'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görmesine karşın Galatasaraylı oyuncular, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Teknik heyet ve futbolcular, pozisyonun devamında Oğulcan'ın tehlikeli yerde topla buluştuğunu belirterek Cüneyt Çakır'a avantajı uygulamadığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu.

Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Marcao, taç çizgisi önünde Rosier'nin müdahalesiyle yerde kaldı

Sarı kırmızılı oyuncular bu pozisyonda Rosier'nin ikinci sarı kartı görmesi gerektiği yönünde itirazlarda bulundu ancak Cüneyt Çakır "hayır" dedi.

Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti
Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti

ARDA TURAN: BEN NEDEN GÖRDÜM

Daha önce sarı kart gören Arda Turan, Çakır'a "Ben neden sarı kart gördüm hocam o zaman?" şeklinde serzenişte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, iki pozisyon için de sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti
Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti

SERGEN YALÇIN VE OYUNCULARDAN İSYAN

Mücadelenin 31. dakikasında ise Luyindama'yla Aboubakar arasındaki ikili mücadelede Beşiktaşlı oyuncu yerde kaldı.

Siyah beyazlılar bu pozisyonda serbest vuruş bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pozisyonun tekrarını telefondan izledikten sonra yoğun şekilde Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu.

ÇAKIR SAKATLANDI

90+5. dakikada derbide ilginç bir an yaşandı. Taylan Antalyalı'nın pası Cüneyt Çakır'a çarptı. Karın boşluğuna gelen top sonrası nefessiz kalan Çakır, ufak bir müdahalenin ardından maça devam etti. Müsabakayı Beşiktaş 2-0 üstün tamamladı ve liderliğini sürdürdü.

Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti
Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti
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