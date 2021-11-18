Derbi ne zaman? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Derbi maçı ne zaman, hangi gün başlayacak? milyonların merak ettiği soruyu sizler için araştırdık. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı nerede oynanacak? Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi kim? Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11 açıklandı mı?

DERBİ NE ZAMAN 2021?

GS-FB derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

BU YIL HANGİ DERBİLER VAR? DERBİ TARİHLERİ

4. haftada oynanacak derbi : Trabzonspor - Galatasaray

9. haftada oynanacak derbi : Trabzonspor - Fenerbahçe

10. haftada oynanacak derbi : Beşiktaş - Galatasaray

12. haftada oynanacak derbi : Beşiktaş - Trabzonspor

13. haftada oynanacak derbi : Galatasaray - Fenerbahçe

17. haftada oynanacak derbi : Fenerbahçe - Beşiktaş

23. haftada oynanacak derbi : Galatasaray - Trabzonspor

28. haftada oynanacak derbi : Fenerbahçe - Trabzonspor

29. haftada oynanacak derbi : Galatasaray - Beşiktaş

31. haftada oynanacak derbi : Trabzonspor - Beşiktaş

32. haftada oynanacak derbi : Fenerbahçe - Galatasaray

36. haftada oynanacak derbi : Beşiktaş - Fenerbahçe

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü akşam saat 19:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Derbiyi Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NEREDE OYNANIYOR?

Derbi maçı, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.

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