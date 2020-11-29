Derbi maçtan notlar
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Derbi maçtan notlar

29.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:39
Derbi maçtan notlar

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmaya göre tek değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmaya göre tek değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve derbi maçta forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün yerine Valentin Rosier'e şans verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olduğu için Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Rosier, savunmanın sağında görev aldı.

Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Medipol Başakşehir mücadelesinde olduğu gibi Utku Yuvakuran'a görev verdi.

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Savunmanın göbeğinde yine Necip Uysal ve Francisco Montero'yu tercih eden Yalçın, sol bekte ise genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.

Medipol Başakşehir maçında savunmanın önünde uyumlu bir görüntü ortaya koyan Josef de Souza ile Atiba, derbi de aynı görevi yerine getirmeye çalıştı.

Rachid Ghezzal sağ kanatta, Cyle Larin ise sol kanatta takımına destek verdi. Bernard Mensah'ın hücuma dönük orta saha oynadığı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

Oğuzhan, N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner kadroda

Geçen hafta Kovid-19 ve sakatlıklardan dolayı kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner, derbi maçın kadrosunda yer aldı.

Bu dört oyuncu, Fenerbahçe maçına yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte 16 yaşındaki Emre Bilgin geçen haftaki gibi derbi maçta yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi ilerleyen dakikalarda şans bekledi.

6 eksik

Beşiktaş, derbi mücadelesine Kovid-19, sakatlık ve kırmızı kart cezasından dolayı 5 eksikle çıktı.

Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz, kadroda bulunamadı.

Sakat Gökhan Töre ve Adem Ljajic derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı. Domagoj Vida ile Ajdin Hasic de derbi maçın kadrosunda yer alamadı.

De Souza eski takımına karşı

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon transfer ettiği Josef de Souza, eski takımına karşı görev aldı.

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Brezilya ekibi Sao Paulo'dan transfer ettiği de Souza, 2018-2019'un başına kadar sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli ekipte 96 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana dek 4 karşılaşmada süre aldı.

Pandemiden dolayı seyircisiz oynanan maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, Kadıköy'deki karşılaşmalarda siyah-beyazlı taraftarların daha önce yer aldığı deplasman tribününe giderek sembolik şekilde bu bölümü alkışladı.

Bu tribünde ayrıca vefat eden siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları da konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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