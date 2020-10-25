Derbi maçı sonrası Fenerbahçe taraftarının coşkusu stat çevresine taştı
25.10.2020 22:24 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:34
Süper Lig'de 6. haftanın dev maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonrası stat çevresinde toplanan bir grup taraftar meşale yakarak derbi galibiyetini doyasıya kutladı.
Dev derbinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, 3-1'lik Trabzonspor galibiyetini kutladı. Az sayıda taraftarın izlediği maç sonrası coşku stat çevresine taştı.
TARAFTAR MUTLULUKTAN ÇILDIRDI
Kadıköy'de oynanan 6. hafta mücadelesinde 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, galibiyeti coşkuyla kutladı. Az sayıda taraftarın izlediği maç sonrası coşku stat çevresine sıçradı. Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar tezahüratlarla ve meşalelerle sarı-lacivertlileri futbolculara unutulmaz anlar yaşattı.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bordo-mavili rakibini de yenerek ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltirken, Trabzonspor 5 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.